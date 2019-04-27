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Путин назвал беспределом приговор Бутиной в США

Президент Владимир Путин назвал беспределом приговор в отношении россиянки Марии Бутиной, которую американский суд приговорил к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине. По словам Путина, непонятно, за что осудили Бутину и какое преступление она совершила.

Президент считает, что приговор россиянке – это тот самый случай, который называется «спасение лица» или «борьба за честь погон». «Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну, нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата», – сказал Путин.

Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения. После того как она отбудет наказание, ее депортируют в Россию.

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, она должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о Марии Бутиной