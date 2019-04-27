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Путин назвал беспределом приговор Бутиной в США

Ведомости
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Президент Владимир Путин назвал беспределом приговор в отношении россиянки Марии Бутиной, которую американский суд приговорил к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине. По словам Путина, непонятно, за что осудили Бутину и какое преступление она совершила.

Президент считает, что приговор россиянке – это тот самый случай, который называется «спасение лица» или «борьба за честь погон». «Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну, нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата», – сказал Путин.

Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения. После того как она отбудет наказание, ее депортируют в Россию.

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, она должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о Марии Бутиной

Бизнес
Новости

Медведев поручил за неделю найти виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил Минэнерго, Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в недельный срок провести проверку и найти виновных в поставках некачественной нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Результаты проверки должны быть направлены в Генеральную прокуратуру.

Кроме того, Медведев поручил профильным ведомствам подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти, чтобы не допустить повторения такой ситуации.

На прошлой неделе белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» заявила, что получила по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему и пообещали в ближайшее время ее устранить. Курирующий топливно-энергетический комплекс России вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что нефть в «Дружбе» на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистой.

По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал». Замгендиректора «Самаратранснефть-терминала» Антон Томилов заявил, что узел слива, на котором произошел вброс, уже не принадлежит компании. По его словам, он в 2017 г. был продан сначала городской инновационно-лизинговой компании, а затем ООО «Нефтеперевалка». По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело.

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Политика
Новости
Дарья Коржова

Путин перечислил темы возможного разговора с Зеленским

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине ответил на вопрос о возможной встрече с будущим президентом Украины. «Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним. При этом Путин не исключил встречи с Зеленским. По словам президента, он бы хотел обсудить с ним, как тот собирается закончить конфликт в Донбассе.

По мнению Путина, единственным путем к урегулированию ситуации на востоке Украины является реализация минских соглашений. Однако Зеленский дал понять, что не собирается предоставлять Донбассу особый статус и подписывать декрет об амнистии, что является одним из ключевых положений минских договоренностей, добавил Путин. Все устали от конфликта в Донбассе и ждут от Зеленского решений по этому вопросу, заключил президент России.

Также Путин заявил, что намерен обсудить с Зеленским вопросы экономического характера, в частности транзитный договор «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», который истекает в 2019 г. «Мы в конце концов подпишем договор на транзит газа или нет?» – спросил Путин, отметив, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ее территорию.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура шоумен Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов избирателей.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

Политика
Новости

Обвиненная в связях с ИГ Варвара Караулова досрочно вышла из колонии

Ведомости
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Студентка Варвара Караулова (позже сменила имя на Александру Иванову), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), утром 27 апреля покинула колонию №1 в Вологде, передает «Интерфакс». У ворот ее встретили уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони и журналисты.

В апреле вологодский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой, сократив ей наказание на год и десять месяцев. ФСИН выступала против условно-досрочного освобождения. Девушка была приговорена к 4,5 г. колонии общего режима в декабре 2016 г., суд признал 20-летнюю студентку виновной в попытке присоединиться к ИГ. В марте 2017 г. Верховный суд России подтвердил приговор.

Варвару Караулову и еще 12 россиян задержали в июне 2015 г. на турецко-сирийской границе, по версии следствия, они планировали присоединиться к ИГ. В суде студентка рассказала, что ехала в Сирию к своему возлюбленному, с которым познакомилась в социальной сети «В контакте». Под его влиянием девушка приняла ислам.

Варвара Караулова в зале суда

Политика
Новости

Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Путиным

Ведомости
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В этом году прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится летом, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (его слова приводит «РИА Новости»). Точную дату он не назвал.

Прямая линия с Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году телепередача выйдет в эфир в 17-й раз (не выходила в 2004 и 2012 гг.). В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

В прошлом году прямая линия с президентом тоже состоялась летом, она вышла в эфир 7 июня. В передаче был использован новый формат: впервые в студии не было гостей, были установлены интерактивные экраны, а Путин по мере необходимости связывался в прямом эфире с губернаторами и членами региональных правительств, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения.

Длительность прямой линии в прошлом году составила 4 часа 20 минут. За это время президент ответил более чем на 70 вопросов.

16 прямых линий Владимира Путина

Технологии
Новости

РБК узнал о проверке на «Первом канале» после победы дочери Алсу в шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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«Первый канал» проверит результаты голосования в финале шоу «Голос.Дети», сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, есть признаки «аномального голосования», в ходе проверки планируется выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников.

Официального подтверждения этой информации нет. Представители «Первого канала» и «Красного квадрата», компании – производителя шоу, не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Финал «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.

«Голос.Дети» – вокальное телевизионное шоу, адаптация нидерландского The Voice Kids. На данный момент вышло шесть сезонов.

Авто
Новости

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Ведомости
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Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.

Во Владивостоке, который Ким Чен Ын посетил на этой неделе, его ждали лимузины Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. На S600 Pullman Guard лидер КНДР также приезжал на обе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Daimler не ведет бизнес с КНДР уже более 15 лет и строго соблюдает эмбарго, наложенное ЕС и США, отметили в компании. «Чтобы предотвратить поставки в Северную Корею и ее представительства, Daimler внедрил всесторонний контроль за экспортом. Продажа автомобилей третьими лицами, особенно подержанных, находится вне нашего контроля и ответственности», – сказала представитель концерна.

Накануне во Владивостоке прошла первая встреча Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Они обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также развитие российско-корейских отношений.

Политика
Новости

Трамп вывел США из международного договора о торговле оружием

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием. Выступая перед членами национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, президент заявил, что Вашингтон «отвергает этот договор» и «отзывает свою подпись» под ним (слова Трампа приводит агентство Associated Press).

Трамп объяснил свое решение тем, что этот договор противоречит второй поправке к конституции США, которая гарантирует право граждан на ношение и хранение оружия. «Я не допущу, чтобы иностранные бюрократы ограничивали действие второй поправки», – заявил он.

Президент напомнил, что соглашение о торговле оружием в 2013 г. подписал его предшественник Барак Обама. После этого оно было передано на ратификацию в сенат, и эта процедура не завершена до сих пор. Трамп пообещал, что при его администрации она и не завершится.

Текст договора о торговле оружием был утвержден на заседании Генассамблеи ООН в 2013 г. Проект поддержали 154 из 193 стран – членов ООН, более 130 государств подписали соглашение. Документ призван урегулировать международную торговлю вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями.

Недвижимость
Новости

Московский стадион им. Стрельцова реконструируют по французскому проекту

Ведомости
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Конкурс на реконструкцию Центральной арены спорткомплекса «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова выиграло французское бюро Michel Remon & Associes. Об этом говорится в пресс-релизе титульного спонсора футбольного клуба «Торпедо Москва» – ГК «Инград».

Реконструкция должна начаться во II квартале 2020 г. После нее вместимость стадиона увеличится до 15 076 мест, также на территории появятся 780 парковочных мест. Арена будет соответствовать современным требованиям Российского футбольного союза и UEFA, отмечается в сообщении.

Проект французского бюро предусматривает, что стадион объединит большую территорию от улицы Восточной до Москвы-реки, рассказал архитектор Michel Remon & Associes Алексис Пейе. «Мы создадим бельведер на Москву, повторяющий изгибы реки. Многие элементы концепции нацелены на сохранение богатейших спортивных традиций и истории Даниловского района. Уверен, что после реконструкции здесь станет еще более атмосферно!» – приводятся его слова в пресс-релизе.

Стадион «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова был построен в 1959 г. Сначала он использовался в качестве тренировочной базы московского «Торпедо». Первый официальный матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 г.

В настоящее время спорткомплекс является собственностью спортивного фонда «Торпедо». В 2017 г. фонд вошел в состав концерна «Россиум», основным владельцем которого является Роман Авдеев. Некоторое время спустя бизнесмен также приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба «Торпедо Москва».

Архитектурная мастерская Мишеля Ремона ранее проектировала два стадиона во Франции: «Огюст Делон» в Реймсе и «Стад Гастон Жерар» в Дижоне.   

Политика
Новости

В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях

Ведомости
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В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей. Об этом изданию «29.ru» сообщил ее юрист Алексей Куроптев.

Протокол был составлен по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации). Правоохранительные органы считают, что опубликованная Калининой информация привела к созданию «помех функционированию транспортной инфраструктуры».

В копии протокола, фотографию которой опубликовало издание, говорится, что Калинина распространила в социальной сети «В контакте» информацию о месте и времени проведения митинга и демонстрации, зная о том, что они не согласованы и не могут быть проведены. «То есть распространила заведомо недостоверную информацию под видом достоверного сообщения», – говорится в документе. Акция протеста против строительства мусорного полигона в итоге состоялась.

При этом неизвестно, на каком основании действовали полицейские: признать информацию фейком по закону может только лично генпрокурор или его заместители.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы, вводящие административную ответственность за распространение фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. 29 марта они вступили в силу.

Суд 22 апреля впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти. 34-летний житель Новгородской области 31 марта разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес Путина.

Политика
Новости

Посольство России в США потребовало немедленного освобождения Бутиной

Ведомости
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Посольство России в США потребовало немедленно освободить россиянку Марию Бутину, которую американский суд приговорил к 1,5 года заключения. Сообщение опубликовано на странице посольства в фейсбуке.

Российское посольство считает Бутину невиновной и политической заключенной, «жертвой провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США».

Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения. После того как она отбудет наказание, ее депортируют в Россию.

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, она должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Бизнес
Новости

«Самаратранснефть-терминал» ответил на обвинения в загрязнении нефти

Ведомости
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Узел слива, через который произошел вброс загрязненной нефти, не принадлежит «Самаратранснефть-терминалу», сообщил РБК заместитель гендиректора компании Антон Томилов.

«Самаратранснефть-терминал» продал этот узел в декабре 2017 г. Городской инновационно-лизинговой компании. Позже компания ООО «Нефтеперевалка» взяла его в лизинг, а затем купила.

Томилов добавил, что коммерческих отношений с ООО «Нефтеперевалка» у компании нет, как и собственного подключения к трубопроводу «Транснефти».

Ранее «Транснефть» сообщила о возбуждении уголовного дела об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба». По информации компании, вброс хлорорганических соединений произошел через узел слива, принадлежащий «Самаратранснефть-терминалу».

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