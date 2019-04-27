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Дарья Коржова

Путин перечислил темы возможного разговора с Зеленским

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине ответил на вопрос о возможной встрече с будущим президентом Украины. «Владимир Зеленский — не господь бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, чтобы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним. При этом Путин не исключил встречи с Зеленским. По словам президента, он бы хотел обсудить с ним, как тот собирается закончить конфликт в Донбассе.

По мнению Путина, единственным путем к урегулированию ситуации на востоке Украины является реализация минских соглашений. Однако Зеленский дал понять, что не собирается предоставлять Донбассу особый статус и подписывать декрет об амнистии, что является одним из ключевых положений минских договоренностей, добавил Путин. Все устали от конфликта в Донбассе и ждут от Зеленского решений по этому вопросу, заключил президент России.

Также Путин заявил, что намерен обсудить с Зеленским вопросы экономического характера, в частности, транзитный договор «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», который истекает в 2019 г. »Мы в конце концов подпишем договор на транзит газа или нет?» — спросил Путин, отметив, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура шоумен Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов избирателей.

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