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Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев

Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.

Зеленский посоветовал Кремлю не тратить время, пытаясь соблазнить украинских граждан российскими паспортами. По мнению актера, принять это предложение могут только те, кто находится под воздействием российской пропаганды, или пытается избежать уголовного преследования на Украине.

По словам Зеленского, на Украине есть то, чего нет в России: свободные средства массовой информации и интернет. В России же можно быть арестованным за мирный протест, нет честных выборов и не соблюдаются права человека. Зеленский пообещал, что Украина будет предоставлять свое гражданство всем, кто готов бороться за свободу.

«Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса», – написал Зеленский. По его словам, он готов к переговорам с российским президентом и рассчитывает на деэскалацию конфликта между странами, предлагая обмен задержанными и арестованными гражданами по принципу «все на всех». «Настоящая нормализация [отношений] произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма», – резюмировал Зеленский.

Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства жителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей. В субботу, 27 апреля, Путин не исключил, что упрощенная процедура может быть распространена на всех граждан Украины.