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Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом МВФ Эквадору

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что арест его сына может быть связан с кредитом Международного валютного фонда (МВФ) Эквадору. «У Эквадора нет своей валюты, он использует доллар США. Он получил кредит МВФ, но вы не можете получить кредит МВФ, если это не одобрят США», – сказал Шиптон в интервью телеканалу 60 Minutes Australia.

По словам Шиптона, он опасается, что его сына выдадут Соединенным Штатам и никогда не выпустят на свободу.

Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Последние семь лет Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но 11 апреля ему отказали в дальнейшем предоставлении убежища. Сразу после этого Ассанж был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве