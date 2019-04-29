В Ростовской области заработал центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открылся в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил журналистам представитель главного управления по делам миграции МВД Кирилл Алзинов, передает «Интерфакс».
Центр начал работу 29 апреля в тестовом режиме. По словам Алзинова, число таких пунктов будет увеличиваться по мере роста обращений.
Жителям ЛНР не нужно приезжать в Россию для подачи документов, отметил замначальника управления миграционной службы республики Руслан Найда. Это можно сделать на территории ЛНР, а потом уполномоченные лица передадут их в центр в Новошахтинске. Забрать новый паспорт заявитель должен будет лично.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Позже он допустил, что упрощенная процедура может быть распространена на всех украинских граждан.