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Володин возглавит совет благотворителей «Справедливой помощи Доктора Лизы»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами доктора Елизаветы Глинки (известная в рунете как Доктор Лиза), которая трагически погибла в конце 2016 г., создаст совет благотворителей организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», сообщается в материалах нижней палаты парламента. Благотворительная организация нуждается в поддержке, чтобы продолжать миссию, начатую ее основательницей. Благотворители, в числе которых будут депутаты Госдумы (их имена не называются), ежегодно будут перечислять средства для проектов «Справедливой помощи», отмечается в документе.

Володин не первый раз жертвует средства организациям, связанным с Глинкой. В 2018 г. политик пожертвовал по 2,5 млн руб. благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Глинка была известным в России правозащитником, врачом и исполнительным директором международной общественной организации «Справедливая помощь», которая помогает бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам. Она также входила в президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. За годы своей деятельности правозащитница не раз удостаивалась государственных наград.

Глинка погибла при крушении Ту-154 Минобороны 25 декабря 2016 г. Она летела в Сирию с грузом лекарств. Самолет упал в Черное море вскоре после вылета из сочинского аэропорта. Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.