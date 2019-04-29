Политика

Новости

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО трех фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным продление сроков ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору компании по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову, обвиняемым в хищении средств банка «Восточный», сообщает «Интерфакс». В карточке дела решение суда пока не опубликовано.

Представитель Baring Vostok назвал решение суда незаконным и необоснованным. «Мы будем оспаривать это решение в вышестоящих судах. Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег», – добавил он. В фонде подчеркнули, что считают дело следствием коммерческого спора, который должен решаться «исключительно в арбитражном суде».

Абгаряну, Зюзину, Владимирову, а также основателю Baring Vostok гражданину США Майклу Калви, партнеру фонда по индустрии финансового сектора гражданину Франции Филиппу Дельпалю и экс-председателю правления «Восточного» Алексею Кордичеву вменяется хищение более 2,5 млрд руб. банка. Все фигуранты в середине февраля были заключены под стражу.

В середине апреля Басманный суд по ходатайству следствия заменил меру пресечения Калви и Кордичеву на домашний арест. По мнению Калви, уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»). Все фигуранты, кроме Кордичева, вину не признают.