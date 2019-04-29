Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО трех фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным продление сроков ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору компании по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову, обвиняемым в хищении средств банка «Восточный», сообщает «Интерфакс». В карточке дела решение суда пока не опубликовано.
Представитель Baring Vostok назвал решение суда незаконным и необоснованным. «Мы будем оспаривать это решение в вышестоящих судах. Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег», – добавил он. В фонде подчеркнули, что считают дело следствием коммерческого спора, который должен решаться «исключительно в арбитражном суде».
Абгаряну, Зюзину, Владимирову, а также основателю Baring Vostok гражданину США Майклу Калви, партнеру фонда по индустрии финансового сектора гражданину Франции Филиппу Дельпалю и экс-председателю правления «Восточного» Алексею Кордичеву вменяется хищение более 2,5 млрд руб. банка. Все фигуранты в середине февраля были заключены под стражу.
В середине апреля Басманный суд по ходатайству следствия заменил меру пресечения Калви и Кордичеву на домашний арест. По мнению Калви, уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»). Все фигуранты, кроме Кордичева, вину не признают.