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Политика
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Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО трех фигурантов дела Baring Vostok

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным продление сроков ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору компании по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову, обвиняемым в хищении средств банка «Восточный», сообщает «Интерфакс». В карточке дела решение суда пока не опубликовано.

Представитель Baring Vostok назвал решение суда незаконным и необоснованным. «Мы будем оспаривать это решение в вышестоящих судах. Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег», – добавил он. В фонде подчеркнули, что считают дело следствием коммерческого спора, который должен решаться «исключительно в арбитражном суде».

Абгаряну, Зюзину, Владимирову, а также основателю Baring Vostok гражданину США Майклу Калви, партнеру фонда по индустрии финансового сектора гражданину Франции Филиппу Дельпалю и экс-председателю правления «Восточного» Алексею Кордичеву вменяется хищение более 2,5 млрд руб. банка. Все фигуранты в середине февраля были заключены под стражу.

В середине апреля Басманный суд по ходатайству следствия заменил меру пресечения Калви и Кордичеву на домашний арест. По мнению Калви, уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»). Все фигуранты, кроме Кордичева, вину не признают.

Финансы
Новости

Московская биржа потребовала завести уголовные дела из-за пропажи зерна

Ведомости
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Московская биржа сообщила о случаях пропажи зерна, которое выступает обеспечением по сделкам своп. Зерно пропало, «предположительно вследствие хищения». Биржа потребовала возбудить уголовные дела.

Биржа подчеркивает, что интересы участников рынка защищены, поскольку Национальный клиринговый центр (НКЦ) – центральный контрагент и оператор товарных поставок – берет на себя риски хранения товара и гарантирует исполнение сделок. Однако теперь для минимизации рисков биржа принимает зерно с соблюдением дополнительных требований элеваторами.

В связи с возникшими рисками биржа также создает резерв в финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2019 г. в 2,4 млрд руб. Публикация отчетности запланирована на 17 мая 2019 г. «Биржа будет корректировать резерв в последующих финансовых периодах по мере исполнения обязательств перед биржей и получения возмещения, включая страховое», – уточняется в релизе.

В 2018 г. и I квартале 2019 г. было реализовано около 200 000 т зерна, оборот по сделкам своп превысил 5,5 млн т зерна. Вопросы, касающиеся рынка зерна, будут обсуждаться на заседании Биржевого совета Национальной товарной биржи 30 апреля, сообщила биржа.

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Бизнес
Новости

Utair получила около 22 млрд рублей убытка в прошлом году

Ведомости
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Авиакомпания Utair в 2018 г. получила убыток около 22 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО. Для сравнения: по итогам 2017 г. Utair была прибыльной и заработала почти 2,43 млрд руб.

Выручка компании в 2018 г. выросла на 10% и составила 83,6 млрд руб., в том числе от пассажирских перевозок и вертолетных работ – 82,7 млрд руб. (рост также составил 10%). Обязательства группы на конец 2018 г. достигли 108,78 млрд руб. В позапрошлом году они равнялись 85,96 млрд руб.

По итогам 2018 г. отрицательные чистые активы Utair увеличились до 30,58 млрд руб. На конец 2017 г. они оценивались в 8,4 млрд руб. Основной причиной формирования отрицательных чистых активов Utair называет убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014–2015 гг. В 2018 г. ситуация в авиаотрасли еще больше ухудшилась из-за роста цен на авиатопливо и конкуренции, говорится в отчете.

Utair входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров. В марте Utair попросила банки списать 31,4 млрд руб. синдицированных кредитов. Банки изучают это предложение, переговоры по условиям реструктуризации возобновятся, скорее всего, после майских праздников, рассказывал «Ведомостям» сотрудник банка-кредитора. Общий долг Utair оценивался в 75,8 млрд руб.

Технологии
Новости

Участников расследования итогов голосования в шоу «Голос.Дети» проверят на полиграфе

Ведомости
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Сотрудников Group-IB, которые займутся проверкой результатов финального голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети», проверят на полиграфе, заявил в эфире телеканала РБК гендиректор компании Илья Сачков. По его словам, проверять итоги конкурса будут 15 человек, хотя обычно для расследований Group-IB задействует пять-семь сотрудников. Круг общения участников расследования будет ограничен, все они будут перепроверять друг друга, пообещал Сачков.

Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и sms-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.

Финал шестого сезона шоу «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, внучка бывшего вице-президента «Лукойла» и экс-сенатора от Башкирии Ралифа Сафина. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей. В соцсетях поднялась волна недовольства итогами голосования, которые пользователи сочли накрученными. «Первый канал» заявил, что проверит результаты голосования, и снял с эфира документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте», который традиционно выходит на следующий день после финала шоу «Голос» и был запланирован на утро 27 апреля.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Бывший канцлер Австрии может сменить Дворковича в совете директоров РЖД

Ведомости
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Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн может войти в совет директоров РЖД. Как предполагается, он сменит в совете сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, бывшего вице-премьера российского правительства. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с подготовкой материалов для выдвижения. Об этом также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Представители правительства, РЖД и «Сколково» не стали комментировать «Ведомостям» эту информацию.

У Керна есть опыт в отрасли: помимо прочего он возглавлял правление Австрийских федеральных железных дорог. В 2017 г., занимая уже пост федерального канцлера Австрии, на Петербургском международном экономическом форуме Керн затрагивал тему антироссийских санкций Евросоюза. Они невыгодны Австрии и обошлись стране приблизительно в 0,3% ВВП, приводил он данные. «Это достаточно много, и поэтому мы, конечно, хотим как можно быстрее найти решение этой проблемы, – приводил ТАСС слова Керна. – Я скажу так: нам нужно просто сотрудничество, только совместная работа сделает нас всех сильнее».

В совете директоров РЖД 12 участников. В 2018 г. общая сумма вознаграждения за участие в работе совета составила 51,8 млн руб., по данным квартального отчета

Бизнес
Новости

«Газпром» впервые усомнился, что достроит «Северный поток – 2» в срок

Ведомости
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«Газпром» впервые допустил возможность задержки строительства трубопровода «Северный поток – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента «Газпрома» Александра Иванникова. По его словам, компания сохраняет планы завершить строительство в этом году, но изучает возможные варианты развития ситуации с Данией.

Иванников добавил, что проект при любом сценарии будет экономически рентабельным. «Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25–30 и более лет. Поэтому какие-либо сдвижки сроков, даже если они будут, это не повлияет на экономику проекта, он по-прежнему останется рентабельным», – подчеркнул он.

Врио начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин отметил, что компания строит работу по поставкам в Европу с учетом всех возможных сценариев, включая вариант задержки ввода трубопровода в срок и прекращения транзита через Украину. В связи с этим компания ведет активную закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ).

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Из этих стран Nord Stream 2 AG, проектная компания, реализующая проект «Северный поток – 2», пока не получила разрешение на строительство только от Дании. Строительство планируется завершить до конца 2019 г.

Политика
Новости

Володин возглавит совет благотворителей «Справедливой помощи Доктора Лизы»

Ведомости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами доктора Елизаветы Глинки (известная в рунете как Доктор Лиза), которая трагически погибла в конце 2016 г., создаст совет благотворителей организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», сообщается в материалах нижней палаты парламента. Благотворительная организация нуждается в поддержке, чтобы продолжать миссию, начатую ее основательницей. Благотворители, в числе которых будут депутаты Госдумы (их имена не называются), ежегодно будут перечислять средства для проектов «Справедливой помощи», отмечается в документе.

Володин не первый раз жертвует средства организациям, связанным с Глинкой. В 2018 г. политик пожертвовал по 2,5 млн руб. благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Глинка была известным в России правозащитником, врачом и исполнительным директором международной общественной организации «Справедливая помощь», которая помогает бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам. Она также входила в президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. За годы своей деятельности правозащитница не раз удостаивалась государственных наград.

Глинка погибла при крушении Ту-154 Минобороны 25 декабря 2016 г. Она летела в Сирию с грузом лекарств. Самолет упал в Черное море вскоре после вылета из сочинского аэропорта. Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

Политика
Новости

Мусорный полигон под Волоколамском не попал в программу ликвидации свалок

Ведомости
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Министерство природных ресурсов и экологии сформировало список свалок, которые будут ликвидированы до 2024 г. по федеральному проекту «Чистая страна», говорится в материалах ведомства. Реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, в котором значится 151 локация, был сформирован по заявкам от регионов. Земельные участки под свалками планируется рекультивировать.

В списке Минприроды не оказалось полигона «Ядрово» под Волоколамском, вокруг которого в 2018 г. разразился самый громкий «антимусорный» скандал, когда в больницу с отравлением вредными выбросами от отходов попали 57 детей. Арбитражный суд Московской области в середине апреля отклонил иск администрации Волоколамска, требовавшей прекратить вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» и рекультивировать его территорию, сообщало агентство «РИА Новости». В группе активистов «В контакте», выступающих против «Ядрово», продолжают публиковаться сообщения о неприятных запахах в Волоколамске.

Согласно списку Минприроды, в Подмосковье ликвидируют 11 объектов. В их числе полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) «Электросталь», «Быково» (г. Павловский Посад), «Каширский» и полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) под Пушкином, Долгопрудным, Дубной, Рузой, Серпуховом, Наро-Фоминском и Чеховом. В список попала и свалка «Кучино». На нее в ходе прямой линии Владимиру Путину пожаловались жители Балашихи. Полигон впоследствии был закрыт личным распоряжением президента.

Больше всего свалок и земель, требующих рекультивации, Минприроды нашло в Чеченской республике. В списке значится 29 объектов, в числе которых земли вокруг месторождений «Старогрозненское» и «Правобережное», а также полигон ТКО у Грозного и свалки ТКО и ТБО в муниципальных районах республики.

Под Санкт-Петербургом ликвидируют всего одну свалку в Тосненском районе. На ликвидацию нескольких свалок могут рассчитывать жители Карачаево-Черкесии, Чувашии, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Ставропольского и Пермского краев, Калининградской, Нижегородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Псковской, Липецкой, Тульской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. В списке также есть по одному объекту в Пензенской, Самарской, Новгородской и Калужской областях, Хабаровском и Алтайском краях, Якутии, республике Марий Эл.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Экс-начальника головного предприятия «Роскосмоса» арестовали по делу о хищениях

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего руководителя НПО «Техномаш» (входит в «Роскосмос») Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях из бюджета, сообщает ТАСС. Панову вменяется хищение более 400 млн руб., предназначенных для реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

«Коммерсантъ» уточняет, что два года назад предприятие якобы перечислило эти средства малоизвестной компании, которой были поручены работы. В результате никакой реконструкции не проводилось, а когда речь зашла о гарантиях Генбанка, выяснилось, что они фальшивые. По версии следствия, некоторые неустановленные лица из руководства «Техномаша» знали о фиктивности гарантий, но никак на это не отреагировали. Сам Панов заявил, что к хищению не имеет отношения, занимается научной деятельностью.

НПО «Техномаш» – головное предприятие «Роскосмоса», в его задачи входит технологическое обеспечение создания изделий ракетно-космической техники. Предприятие участвует в создании различных изделий для ракетно-космической отрасли, включая ракетоносители «Протон-М» и «Ангара», разгонные блоки «Фрегат», «Бриз-М», КВРБ и другие изделия.

Панов работал в НПО с 2012 г., в том числе в должности и. о. гендиректора, и был уволен в июле 2018 г. Это произошло вскоре после назначения гендиректором «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Госкорпорация провела внутреннее расследование на предприятии и передала соответствующие документы в прокуратуру.

Бизнес
Новости

Туроператоры сообщили об улучшении ситуации с оформлением испанских виз в Москве

Ведомости
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В визовом центре Испании в Москве появилась возможность записаться на сдачу документов в конце апреля – начале мая, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, в центре можно подать документы на 29 и 30 апреля, а также на 2 и 3 мая. «Это обнадеживает, хотя опасения относительно выдачи виз в летний сезон остаются», – добавила она. Задержки, скорее всего, происходят из-за нехватки персонала визового центра, а не из-за роста числа заявок на визы, отметила Тюрина.

О том, что визовый центр Испании в Москве BLS работает со сбоями, сообщила 25 апреля Ассоциация туроператоров (АТОР). В центре большие очереди, сотрудники не успевают обрабатывать заявки, запись на подачу документов на апрель невозможна, информации о свободных датах на май нет, отмечала АТОР.

Также АТОР сообщала о сбоях в работе визовых центров Чехии и Франции.

Выбор редактора
Экономика
Новости

WSJ: Трамп не разговаривал с ОПЕК об увеличении нефтедобычи

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп не говорил по телефону с генеральным секретарем ОПЕК или министром нефти Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. В пятницу, 26 апреля, Трамп заявил репортерам, что призвал картель помочь снизить цены на нефть, и написал в Twitter: «Говорил с Саудовской Аравией и с другими, они готовы увеличить нефтяной поток. Мы достигли соглашения». Из-за этого нефть в тот день подешевела на 3,6% по итогам дня.

Ни генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, ни саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих не разговаривали с Трампом, утверждают источники WSJ. Также президент США не обсуждал снижение цен на нефть с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом, говорят саудовские чиновники.

Как утверждает представитель нефтяной отрасли Венесуэлы, он не знает о каких-либо переговорах между Трампом и венесуэльским министром нефти Мануэлем Кеведо, который сейчас занимает пост президента ОПЕК.

Трамп не объяснил, что именно он имел в виду. Возможно, он подразумевал какой-то из своих твитов, считает один из саудовских чиновников.

В последние годы ОПЕК вместе с Россией и рядом других стран ограничивают нефтедобычу, чтобы избежать избытка предложения на мировом рынке. В мае они встретятся, чтобы принять решение о продлении соглашения. У России нет информации о том, что Саудовская Аравия или какая-либо другая страна собирается выйти из него, заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин. Представитель Saudi Aramco заявил «Ведомостям» после слов Трампа, что достигнутые ранее договоренности ОПЕК+ не меняются.

В понедельник, 29 апреля, к 18.00 мск нефть Brent подорожала на 0,1% до $72,2 за баррель, а североамериканская WTI подешевела на 0,4% до $63,04.

Политика
Новости

ЦБ сообщил о притоке в российские банки более $300 млн из Венесуэлы

Ведомости
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Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за IV квартал прошлого года увеличились на 29% – с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствуют данные Банка России. Всего венесуэльские компании и граждане перевели в российские банки $337 млн.

Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин предположил в беседе с РБК, что увеличение средств венесуэльских нерезидентов в банках России может быть обусловлено санкциями США в отношении Венесуэлы. Из-за введенных Вашингтоном ограничений венесуэльские деньги в банках США оказались под угрозой блокировки. По его словам, речь идет о средствах как юридических, так и физических лиц. «Могли быть и торговые отношения, например предоплата за поставки товаров», – отметил Монастыршин.

Руководитель направления банковских рейтингов «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаил Доронкин также объяснил приток средств решением защитить деньги от санкций в банках дружественных стран, прежде всего России, пишет РБК. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай добавил, что эта сумма незначительна для Венесуэлы.

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения в 2017 г. В прошлом году и в начале 2019 г. Вашингтон усилил санкционный режим против Венесуэлы. Американские власти, в частности, ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA. Ограничения предусматривают блокировку активов компании в США на $7 млрд. В марте под санкции Вашингтона попал также российский банк «Еврофинанс Моснарбанк». США обвинили кредитную организацию в связях с PDVSA.

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