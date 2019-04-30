Политика

Новости

Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении срока действия запрета на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома. Американский лидер выразил уверенность в том, что сейчас в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов для безболезненного отказа от сотрудничества с Ираном. «Я буду продолжать внимательно следить за ситуацией», — сообщил Трамп.

Ранее, 22 апреля президент США решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана. В ноябре 2018 г. Вашингтон, введя запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, разрешил восьми странам продолжать, но не увеличивать закупки в течение ближайших шести месяцев. Речь идет о таких импортерах, как Греция, Индия, Италия, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что полностью остановить поставки нефти эти страны должны в начале мая. Возобновление санкций против Ирана привело к снижению доходов этой страны от продажи нефти в год с $50 млрд до $10 млрд.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены