Кремль признал результаты выборов на Украине

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Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу компаний New Stream Дмитрия Мазурова) уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Это следует из материалов единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.

Представители New Stream и Сбербанка (основной кредитор компании, предоставил в прошлом году более 30 млрд руб. в долг) отказались комментировать ситуацию.

В конце прошлого года из-за финансовых трудностей Антипинский НПЗ на несколько дней приостановил закупку нефти через трубопровод «Транснефти».

Предприятие находилось «на горячей циркуляции, т. е. он [завод] работает, но не перерабатывает нефть», добавлял еще один человек, близкий к менеджменту завода. «Нефть поступила на переработку, а получившиеся нефтепродукты оставались циркулировать в системе», – пояснял бывший директор по нефтепереработке крупной нефтяной компании.

Антипинский – самый крупный завод у New Stream, он может перерабатывать до 9 млн т нефти в год, глубина переработки приближается к 98%, отмечено на сайте компании

13–14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий для этого НПЗ на сумму более 20 млрд руб.