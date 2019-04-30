Политика

Новости

Минздрав предложил запретить призывы к ВИЧ-диссидентству

Минздрав предложил запретить распространение информации в интернете и в СМИ с призывами к ВИЧ-диссидентству, следует из законопроекта, размещенного на regulation.gov.ru.

Проблема отрицания существования ВИЧ-инфекции в настоящее время приобретает широкие масштабы и на фоне ее распространения в России носит общественно-опасный характер, говорится в пояснительной записке к документу. Призывы к отрицанию ВИЧ и отказу от лечения вводят граждан в заблуждение относительно масштабов заболевания и самого факта его существования, повышают смертность в стране, в том числе детскую, считают в Минздраве.

Страницы с призывами к отказу от ВИЧ, размещенные в Интернете, предлагается блокировать. СМИ, неоднократно нарушившие предписание о запрете, получат предупреждения и могут лишиться лицензии.

В России у более 714 000 человек диагностирован ВИЧ, говорила в ноябре 2018 г. министр здравоохранения Вероника Скворцова. Официально зарегистрированных – более 1 млн человек, оценивал руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский, а незарегистрированных еще минимум 300 000 человек.

В начале апреля Минздрав выступил с похожей инициативой — о запрете призывов к отказу от прививок. Об этом говорилось в письме к депутату Госдумы Леониду Огулю замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой, с которым ознакомился ТАСС. Пакет поправок в российское законодательство, который готовит Минздрав, позволит закрывать для просмотра информацию с призывами к отказу от прививок и введет за нее ответственность.