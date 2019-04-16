Минздрав лечит ВИЧ и гепатит по-старому

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Пациенты недовольны тем, какие препараты закупает Минздрав для борьбы с ВИЧ Максим Стулов / Ведомости

В 2019 г. Минздрав планирует потратить на лечение гепатита С у пациентов с ВИЧ на треть (более 350 млн руб.) меньше, чем в 2018 г., пожаловалась межрегиональная общественная организация «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» в письме министру здравоохранения Веронике Скворцовой и сопредседателю центрального штаба ОНФ Леониду Рошалю. «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердила гендиректор «Сообщества» Мария Онуфриева.

Но даже эти средства расходуются на устаревшие и не подходящие для лечения цирроза препараты, а также для применения их вместе с препаратами для терапии ВИЧ-инфицированных, жалуется «Сообщество». Минздрав получил письмо, говорит его представитель, отказавшись от комментариев.