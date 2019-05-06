Политика

Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Один из пострадавших во время авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» находится в тяжелом состоянии, еще трое пассажиров SSJ100 находятся в состоянии средней тяжести, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Центра хирургии им. Вишневского академика Амирана Ревишвили. По словам врача, трое пациентов дышат самостоятельно, их показатели в пределах нормы.

«У всех ингаляционная термическая травма. В одном случае она более выражена, пациентка [в возрасте] 51 год в тяжелом состоянии», – объяснил медик. По его словам, женщина получила ожоги дыхательных путей, ожоги до 15% тела и множественные ушибы рук и ног. Ревишвили уточнил, что пациентка пришла в сознание, находясь на искусственной вентиляции легких. Врачи следят за ее состоянием, но не берутся делать прогнозы. Специалисты центра уже принимают родственников пострадавших, рассказывают им о состоянии их близких, им готовы оказать необходимую помощь, в том числе и психологическую.

Департамент здравоохранения Москвы также сообщил, что в институт Склифосовского ночью были доставлены еще трое пострадавших, их жизням ничто не угрожает. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Таким образом, всего в институте Склифосовского находятся четверо пострадавших. Некоторым пассажирам медицинская помощь была оказана на месте трагедии.

Как сообщил «РИА Новости» источник в медицинских кругах, опознать большинство погибших в катастрофе SSJ100 удастся только путем проведения генетической экспертизы.

Вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево» потерпел крушение самолет SSJ100 государственной авиакомпании «Аэрофлот». На борту было 78 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным СКР, погиб 41 человек. Самолет должен был выполнить регулярный рейс Москва – Мурманск, но через 10 минут после вылета в воздушное судно, по словам членов экипажа, попала молния, лайнер потерял радиосвязь и перешел на прямое управление. Самолет вернулся в аэропорт «Шереметьево» и совершил экстренную посадку. После этого хвостовая часть самолета загорелась, эвакуировать всех пассажиров не удалось. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим. В Мурманске с родственниками погибших и пострадавших работают психологи Центра медицины катастроф и специалисты МЧС.