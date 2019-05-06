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Пилот SSJ-100 рассказал подробности об авиакатастрофе в «Шереметьево»

Денис Евдокимов, пилот самолета SSJ-100, в результате катастрофы которого погиб 41 человек, рассказал Telegram-каналу «Baza» подробности произошедшего.

По его словам, в самолет действительно ударила молния: «Яркая вспышка, хлопок». Из-за этого лайнер потерял радиосвязь и перешел в режим прямого управления, отметил пилот. Радиосвязь экипажу удалось восстановить через аварийную частоту, но она была кратковременной и прерывистой.

При посадке «скорость была небольшая, обычная, все согласно оперативного сборника экипажа», подчеркнул Евдокимов. Пожар, по его словам, начался после посадки: «Пожар, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом».

О произошедшем рассказала Baza и бортпроводник SSJ-100 Татьяна Касаткина. Она также подтвердила, что в самолет ударила молния — была вспышка и хлопок: «Мы <...> попали в тучу, был сильный град — слышен был шум за бортом. И в этот момент произошел хлопок, по ходу самолета — слева».

Вслед за этим, по ее словам, было принято решение о возвращении в аэропорт. О том, как и почему произошло возгорание, она не уточнила: «Было видно, когда самолет горел, я увидела, что пожар. Самолет остановился [в аэропорту]. Но самого пламени в самолете не было. Пассажиры говорят, что начали плавиться иллюминаторы, когда мы еще катились», — отметила она.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет, летевший из Москвы в Мурманск, аварийно приземлился в «Шереметьево». Лайнер загорелся. Погибли 41 человек из 78 находившихся на борту. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии