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Пилот SSJ-100 рассказал подробности об авиакатастрофе в «Шереметьево»

Ведомости
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Денис Евдокимов, пилот самолета SSJ-100, в результате катастрофы которого погиб 41 человек, рассказал Telegram-каналу «Baza» подробности произошедшего.

По его словам, в самолет действительно ударила молния: «Яркая вспышка, хлопок». Из-за этого лайнер потерял радиосвязь и перешел в режим прямого управления, отметил пилот. Радиосвязь экипажу удалось восстановить через аварийную частоту, но она была кратковременной и прерывистой.

При посадке «скорость была небольшая, обычная, все согласно оперативного сборника экипажа», подчеркнул Евдокимов. Пожар, по его словам, начался после посадки: «Пожар, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом».

О произошедшем рассказала Baza и бортпроводник SSJ-100 Татьяна Касаткина. Она также подтвердила, что в самолет ударила молния — была вспышка и хлопок: «Мы <...> попали в тучу, был сильный град — слышен был шум за бортом. И в этот момент произошел хлопок, по ходу самолета — слева».

Вслед за этим, по ее словам, было принято решение о возвращении в аэропорт. О том, как и почему произошло возгорание, она не уточнила: «Было видно, когда самолет горел, я увидела, что пожар. Самолет остановился [в аэропорту]. Но самого пламени в самолете не было. Пассажиры говорят, что начали плавиться иллюминаторы, когда мы еще катились», — отметила она.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет, летевший из Москвы в Мурманск, аварийно приземлился в «Шереметьево». Лайнер загорелся. Погибли 41 человек из 78 находившихся на борту. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Экономика
Новости

WSJ рассказала о возможном отказе Китая от торговых переговоров с США

Ведомости
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Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США после того, как президент страны Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на некоторые китайские товары, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Заявление Трампа стало неожиданностью для китайской стороны, сказал знакомый с ситуацией собеседник газеты. Он отметил, что Китай еще не принял решение, будет ли он участвовать в переговорах, которые планируется возобновить на этой неделе в Вашингтоне.

Пекин не поддерживает тактику давления, заявили изданию неназванные китайские чиновники. Отказавшись от поездки в Вашингтон, Китай выполнит свое обещание не вести переговоры под угрозами.

Ранее Трамп написал в твиттере, что США повысят пошлины на некоторые китайские товары до 25%. Переговоры с Китаем идут слишком медленно, добавил он.

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РБК: на месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики

Ведомости
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На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.

По словам собеседников издания, еще два черных ящика обнаружить пока не могут. Они находились в хвостовой части самолета, которая сильно пострадала от огня и жесткой посадки.

Самолет SSJ100 потерпел крушение вечером 5 мая. Он выполнял регулярный рейс из Москвы в Мурманск, но вернулся в «Шереметьево» и совершил аварийную посадку, при которой загорелся. В результате погиб 41 человек. Всего на борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ространснадзор сообщил, что проведет внеплановую проверку «Аэрофлота» и «Шереметьево».

Политика
Новости

Ространснадзор проверит «Аэрофлот» и «Шереметьево» после катастрофы SSJ100

Ведомости
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Ространснадзор проведет внеплановую проверку «Аэрофлота» и «Шереметьево» после авиакатастрофы с SSJ100, в результате которой погиб 41 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка будет проводиться «на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов».

Вечером 5 мая самолет SuperJet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. Он загорелся. На борту лайнера находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Бизнес
Новости

Компания Худайнатова может поставить на баланс крупнейшее месторождение

Ведомости
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«Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова может стать владельцем крупнейшего в постсоветской истории нефтяного месторождения. Роснедра по заявке компании согласились поставить на госбаланс месторождения Пайяхской группы, извлекаемые запасы которой (по категориям C1 + C2) оценены в 1,2 млрд т нефти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Речь идет о четырех участках на северо-западе Таймыра. Лицензиями на Пайяхский и Северо-Пайяхский владеет АО «Таймырнефтегаз», на Песчаный и Иркинский – ООО «НГХ-Недра». В 2015 г. поставленные на баланс Пайяхи запасы «Таймырнефтегаза» составляли 124 млн т по категории С2 (геолого-геофизические оценки, не подтвержденные испытаниями скважин) и 39 млн т по С1. Песчаный и Иркинский балансовых запасов не содержали. До подачи заявки в 2018 г. «Нефтегазхолдинг» оценивал извлекаемые запасы всех четырех участков в 600 млн т. Теперь же на баланс будут поставлены запасы 1,12 млрд т по категории С2 и 82 млн т по С1.

Из протокола совещания Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, прошедшего в конце апреля, следовало, что «Нефтегазхолдинг» пробурил две поисковые скважины – на Северо-Пайяхском и Иркинском участках – и провел 3D-сеймику на 700 кв. км, рассказали собеседники издания. Также компания переинтерпретировала результаты 2D и уточнила геологическую модель Пайяхи. В результате извлекаемые запасы двух Пайяхских участков выросли до 397 млн т, в том числе 82 млн т по категории С1. А наибольший прирост – только по категории С2 – показали запасы Песчаного и Иркинского участков. На практике промышленные запасы после испытания скважин могут быть на 50–80% меньше оценки, заявленной по С2, предупреждает собеседник в одной из нефтекомпаний. Для инвесторов запасы по этой категории также не являются ориентиром, поскольку неизвестна их рентабельность.

Размер запасов Пайяхи имеет значение для проекта «Роснефти» по загрузке Севморпути. Сама «Роснефть» создает в регионе арктический кластер, куда войдут, в частности, уже разрабатываемые Ванкорское и прилегающие к нему месторождения в Красноярском крае. 1 апреля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин докладывал президенту Владимиру Путину, что к 2030 г. проекты на Таймыре могут обеспечить ежегодную добычу 100 млн т. Поставлять нефть по Севморпути хочет «Нефтегазхолдинг». Как ранее сообщало издание, Худайнатов, а также гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев предложили вице-премьеру Максиму Акимову оценить целесообразность создания инфраструктуры для поставок сырья по этому маршруту. Речь шла о строительстве нефтепровода от Ванкорского кластера через Пайяхские месторождения до бухты Север на побережье Таймыра. С учетом инфраструктуры инвестиции в проект оцениваются в 2 трлн руб. Высокие балансовые запасы Пайяхи могут стать аргументом для получения под проект льгот от государства, считает Карен Дашьян из Advance Capital.

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Политика
Новости

В Мурманской области объявили траур по погибшим в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Ведомости
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В Мурманской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в московском аэропорту «Шереметьево», в результате которой погиб 41 человек. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Траур продлится три дня — 6, 7 и 8 мая. Решение принято временно исполняющим обязанности губернатора области Андреем Чибисом.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет, на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, летел из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт и спустя полчаса после взлета совершил аварийную посадку.

На борту произошло возгорание. По данным источника «Интерфакса», лайнер загорелся, ударившись при посадке носом о взлетно-посадочную полосу. Собеседник «РИА Новости» утверждает, что возгорание произошло после того, как при посадке у самолета подломились стойки шасси и он чиркнул двигателями о полосу.

Пресс-служба «Шереметьево» подтвердила «Ведомостям», что возгорание произошло после жесткой посадки. Источник ТАСС в то же время утверждает, что возгорание на борту произошло из-за удара молнии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» отменил почти 20 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»

Ведомости
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«Аэрофлот» отменила 17 рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Семь из этих рейсов должны были быть совершены 6 мая. Причина отмены, подчеркивает «Аэрофлот», – закрытие взлетно-посадочной полосы.

Корреспондент «Ведомостей», который должен был 6 мая прилететь в 7.45 из аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону в «Шереметьево» на самолете Superjet 100, получил уведомление по sms и по электронной почте об отмене рейса. «Все операторы в данный момент заняты, просим вас перезвонить через несколько часов», – сообщается по телефону горячей линии «Аэрофлота».

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet 100, на борту которого находились 73 пассажира и пять членов экипажа, аварийно сел в «Шереметьево». По данным источника «Интерфакса», лайнер подал сигнал бедствия после взлета и вернулся в аэропорт. На борту произошло возгорание.

Политика
Новости

Путину доложили об аварии самолета «Аэрофлота» в «Шереметьево»

Ведомости
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Президенту Владимиру Путину доложили об аварии самолета «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин выразил соболезнования потерявшим родственников в катастрофе и поручил тщательно расследовать случившееся.

Следовавший из Москвы в Мурманск Superjet 100 аварийно сел в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. По данным источника «Интерфакса», лайнер подал сигнал бедствия после взлета и вернулся в аэропорт. После посадки судно ударилось шасси, а затем носом о полосу и загорелось. «Аэрофлот» сообщил, что загорелись двигатели самолета. Источник ТАСС в экстренных службах назвал возможной причиной ЧП удар молнии в воздушное судно.

Следственный комитет России сообщил гибели 13 человек в катастрофе, среди них двое детей. Судно из-за пожара выгорело полностью, сообщили в компании «Гражданские самолеты Сухого». По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Политика
Новости

ТАСС: при аварийной посадке самолета в «Шереметьево» погибли 13 человек

Ведомости
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При аварийной посадке и пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» погибли более 10 человек, сообщают ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники. По данным ТАСС, речь идет о 13 погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следовавший из Москвы в Мурманск Superjet 100 аварийно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. Источник «Интерфакса» сообщил, что лайнер подал сигнал бедствия после взлета и экстренно вернулся в аэропорт: после посадки судно ударилось шасси, а затем носом о полосу и загорелось. «Аэрофлот» уточнил, что произошло возгорание двигателей самолета. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания могла стать молния, попавшая в самолет.

«После жесткой посадки самолет выгорел полностью», – сообщили в компании «Гражданские самолеты Сухого». По данным пресс-службы аэропорта, возгорание на самолете локализовано, продолжаются аварийно-спасательные работы. Аэропорт работает «в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой», говорится в сообщении.

Следственный комитет России сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших в результате аварии. При этом дело возбуждено по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц). Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу, уточнил «Аэрофлот». Источник «Интерфакса» сообщил, что пилоты живы, с ними работают следователи.

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Политика
Новости

«Аэрофлот» сообщил о возгорании двигателей при посадке самолета в «Шереметьево»

Ведомости
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«Аэрофлот» подтвердил информацию о пожаре в самолете, следовавшем рейсом SU1492 Москва – Мурманск. В сообщении компании уточняется, что у самолета после посадки в аэропорту «Шереметьево» загорелись двигатели.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В то же время, по предварительным данным ведомства, речь идет об одном погибшем и четырех пострадавших. Источник ТАСС сообщает о 13 погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следовавший из Москвы в Мурманск SuperJet 100 аварийно сел в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. По данным источника «Интерфакса», лайнер подал сигнал бедствия после вылета и экстренно вернулся в аэропорт: после посадки он ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу, уточнил «Аэрофлот».

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Политика
Новости

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

Ведомости
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Финляндии планирует обсудить происходящие в Венесуэле события. По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы». «Русские должны это сделать... Все страны, вмешивающиеся в процесс восстановления демократии в Венесуэле, должны уйти», – сказал Помпео в эфире телеканала ABCNews.

США добьются, чтобы «ушли иранцы, русские, кубинцы», пообещал Помпео. Комментируя возможность военной интервенции США в Венесуэлу без одобрения со стороны конгресса, Помпео сказал, что президент США имеет право действовать в соответствии со статьей 2 конституции США. «Я уверен, что любые действия, которые мы предпримем в Венесуэле, будут законными», – отметил Помпео.

В финском городе Рованиеми 6–7 мая состоится заседание Арктического совета, в нем примут участие Лавров и Помпео. Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков говорил, что Венесуэла станет основной темой переговоров, также будут обсуждаться ситуации в Сирии и на Украине.

Протесты в Венесуэле

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Политика
Новости

Депутат Ионин объяснил инцидент со стрельбой из автомата во дворе жилого дома

Ведомости
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Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин признался в том, что в начале мая стрелял в воздух из охолощенного автомата во дворе жилого дома в Камышлове (Свердловская область), передает ТАСС. Как отмечает агентство, оружие было куплено в подарок участникам движения «Юнармия». По словам парламентария, решение открыть огонь в жилом секторе было ошибочным.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой депутат дает несколько очередей из автомата рядом с жилыми домами. Видео было снято из окна квартиры. Ионин находился во дворе жилого дома возле автомобиля. Парламентарий был не один, рядом с ним, предположительно, был глава местного отделения «Справедливой России» Павел Грибков.

«Я понимаю, что эта ситуация репутационно меня подкосила, но готов понести ответственность. Насколько я понимаю, за это предусмотрена административная ответственность, и я готов оплатить штраф», – заявил ТАСС Ионин. Депутат пояснил, что он не стрелял, а только «произвел имитацию выстрелов». «Я просил купить это охолощенное оружие Павла Грибкова для того, чтобы подарить его местным юнармейцам на 9 Мая. Павел мне его показал и дал в руки, ну, я его и испытал», – сказал Ионин. По его словам, ранее он приезжал в местный муниципалитет для встречи с обманутыми дольщиками одного из местных застройщиков. Предприниматель был осужден за хищение денег дольщиков, но позже его амнистировали. Сами дольщики до сих пор «платят ипотеку Сбербанку за украденные у них квартиры". «Мы приезжали, чтобы попробовать привлечь внимание к этой проблеме. И это удалось – если этот инцидент поможет дольщикам, то я готов стрелять из пушки в следующий раз», – сказал депутат.

Позже на странице Ионина в Facebook было опубликовано видео с пресс-конференции парламентария. На видео депутат подарил автомат участникам движения «Юнармия». «Извините, что это произошло так, а не на 9 Мая. Но как произошло, так произошло», – сказал Ионин подросткам.

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