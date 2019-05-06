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В Пермском крае три человека погибли при взрыве на заводе «Уралхима»

На химическом заводе «Азот» в Пермском крае произошел взрыв, три человека погибли и один пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Взрыв произошел в цехе по производству аммиака в ходе ремонтных работ. Он не повлиял на технологический процесс, угрозы экологии и населению нет, добавили в МЧС. Сейчас горение на химзаводе ликвидировано, рассказал местному изданию 59.ru пресс-секретарь «Азота».

В связи с гибелью рабочих Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Азот» входит в объединенную химическую компанию «Уралхим». Он производит аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру.