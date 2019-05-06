Новости
Политика
Новости

В Пермском крае три человека погибли при взрыве на заводе «Уралхима»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На химическом заводе «Азот» в Пермском крае произошел взрыв, три человека погибли и один пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Взрыв произошел в цехе по производству аммиака в ходе ремонтных работ. Он не повлиял на технологический процесс, угрозы экологии и населению нет, добавили в МЧС. Сейчас горение на химзаводе ликвидировано, рассказал местному изданию 59.ru пресс-секретарь «Азота».

В связи с гибелью рабочих Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Азот» входит в объединенную химическую компанию «Уралхим». Он производит аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру.

Политика
Новости

Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Калви и еще пятерых фигурантов уголовного дела арестовали в середине февраля. Их обвиняют в хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все они, кроме экс-председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева, вину не признают.

В апреле Басманный суд Москвы перевел Калви и Кордичева под домашний арест. Партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров остаются в СИЗО.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Стиль жизни
Новости

Минкульт разрешил показ фильма о гибели подлодки «Курск»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму о гибели подлодки «Курск», передает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-прокатчика «Экспонента Фильм». Премьера ленты, продюсером которой выступил Люк Бессон, в России состоится 27 июня.

Прокатчик считает, что создатели фильма «Курск» с тактом и деликатностью подошли к процессу съемок. «Это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей», — отмечается в сообщении.

Минкульт ранее сообщал, что примет решение о прокате этого фильма после 29 апреля. Французско-бельгийский драматический фильм режиссера Томаса Винтерберга «Курск» основан на книге Роберта Мура «Время умирать». Фильм рассказывает о гибели российской подводной лодки «Курск» в 2000 г. В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов. Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 г.

Министерство культуры в апреле перенесло на 29 апреля премьеру фильма «Мстители: Финал» из-за фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли, сообщали два собеседника «Ведомостей», знакомые с решением министерства. Премьера «Миллиарда» состоялась 19 апреля, и ведомство рассчитывало, что перенос премьеры голливудского фильма поможет улучшить продажи билетов на российскую картину.

Также на 29 апреля перенесли релиз фильма  «По воле божьей» французского режиссера Франсуа Озона. Как отмечала компания-прокатчик A-ONE, премьера о развращении детей священником была отложена, чтобы релиз состоялся после православной Пасхи, хотя ведомство официально не указало причину переноса показа картины.

Выбор редактора
Политика
Новости

Зеленский отреагировал на крушение самолета в «Шереметьево»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево». «Жизнь – это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в «Шереметьево». Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет», – написал он на своей странице в Facebook.

В том же сообщении он напомнил России о том, что Украина надеется на возвращение своих граждан на Родину. «А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, мы должны сделать человека и его жизнь главной целью», – добавил он.

Свои соболезнования родным и близким погибших также выразили МИД Франции, Германии, Пакистана, Киргизии, Молдавии, Белоруссии и других стран. Также свои соболезнования принесли Совет Европы, канцлер Австрии и посольство США в России.

Самолет SSJ100, принадлежавший компании «Аэрофлот» и совершавший регулярный рейс Москва – Мурманск, потерпел крушение вечером 5 мая. Он вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в «Шереметьево» и совершил аварийную посадку, при которой загорелся. В результате погиб 41 человек. Всего на борту самолета находилось 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Политика
Новости

«Шереметьево» сообщило об изменениях в расписании рейсов на 6 мая

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Аэропорт «Шереметьево» в настоящий момент работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу из двух, расписание рейсов было скорректировано, сообщила пресс-служба аэропорта. Ограничения будут действовать до 18.00 мск. На месте крушения SSJ100 работают бригады Следственного комитета России (СКР).

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из «Шереметьево». Он совершал регулярный рейс из Москвы в Мурманск. Через несколько минут после вылета в воздушное судно попала молния, связь с диспетчерами была потеряна. Самолет вернулся в аэропорт вылета для аварийной посадки, во время которой загорелся. Всего на борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. СКР ранее сообщил о 41 погибшем.

Следственный комитет объявил о том, что прорабатывает несколько версий крушения: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Политика
Новости

Песков: Кремль доволен работой Бабича на посту посла России в Белоруссии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кремль доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Минске, его возможные назначения не анонсируются, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Если и когда будут подписаны соответствующие указы президента [о назначении Бабича], мы незамедлительно вас проинформируем», – отметил он.

Песков добавил, что во время недолгой работы Бабича в Минске было сделано «достаточно много». «Отношения между Россией и Белоруссией сохраняют свой союзнический характер. Союзное государство – это особое измерение, которое доминирует в двусторонних отношениях между Москвой и Минском», – подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин освободил Бабича от должности посла России в Минске 30 апреля. На эту должность вместо него назначен руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Песков назвал отзыв Бабича из Минска кадровым решением президента, «которое принимается в соответствии с целесообразностью». Источник «Ведомостей» в Федеральном собрании отмечал, что Бабич вряд ли мог задержаться на этой должности долго: «Бабич сыграл как катализатор, чтобы выявить проблемы в двусторонних отношениях, но одновременно создал много конфликтных ситуаций и в России, и в Белоруссии». Бабича неоднократно критиковали представители белорусских властей.

Другой собеседник «Ведомостей» подчеркивал, что отставка Бабича не связана с загрязненной российской нефтью в трубопроводе «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). Кадровое решение, по его словам, было принято гораздо раньше. Реальной причиной конфликта Минска с Бабичем он назвал то, что дипломат способствовал перекрытию схем нелегальных поставок различных товаров из Белоруссии примерно на $3 млрд. У Москвы претензий к Бабичу нет, здесь считают, что он свою задачу полностью выполнил, подчеркивал собеседник, близкий к Кремлю. Он не исключал, что Бабич может вернуться на работу в администрацию президента, как вариант – на должность помощника или советника президента.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков прокомментировал возможность награждения экипажа самолета «Аэрофлота»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования авиакатастрофы в «Шереметьево» и не ориентироваться на эмоциональный фон в соцсетях. Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать возможность награждения экипажа за героическое поведение во время эвакуации пассажиров.

Песков добавил, что к президенту пока не обращались с просьбой о госнаградах для этих сотрудников авиакомпании «Аэрофлот». Он также сообщил, что никаких решений, связанных с дальнейшей эксплуатацией самолетов SSJ100, пока не принималось. «Это не прерогатива президента – принимать решения в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели, той или иной марки. Это могут делать только специалисты», – отметил Песков.

Он также отметил, что не располагает информацией о планах по объявлению в России траура в связи с авиакатастрофой. Траур по погибшим в Мурманской области уже объявлен, он продлится три дня.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову, трое членов экипажа сгоревшего самолета госпитализированы в институт Склифосовского. Командир корабля, второй пилот и бортпроводница находятся в состоянии средней тяжести. У них диагностировано отравление продуктами горения и серьезный шок.

Вечером 5 мая самолет «Аэрофлота» вылетел из «Шереметьево» в Мурманск. По словам членов экипажа, через несколько минут в воздушное судно попала молния, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Экипаж попытался произвести аварийную посадку, но хвостовая часть самолета загорелась. Экипаж организовал эвакуацию пассажиров, но не всем удалось выбраться. В результате погиб 41 человек, спаслись 33 пассажира и 4 члена экипажа. Следователи рассматривают несколько версий катастрофы, в том числе неисправность самолета, плохие погодные условия или недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших техосмотр судна. Инцидент в «Шереметьево» стал первой катастрофой с человеческими жертвами при коммерческой эксплуатации SSJ100.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Крупнейшего производителя яиц в России решил обанкротить комбинат хлебопродуктов из Карелии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Кондопожский комбинат хлебопродуктов» заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве птицефабрики «Синявинская» и Волховского комбикормового завода, следует из сообщений, опубликованных на портале «Федресурс». Оба заявления в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подаст конкурсный управляющий Андрей Бобров. Основанием для подачи заявления в обоих случаях стал невозврат задолженности. В картотеке суда записей о заявлениях пока нет.

«Речь идет о конфликте, который остался от предыдущих акционеров», – уточнил РБК гендиректор птицефабрики «Синявинская» и Волховского комбикормового завода Артур Холдоенко. Иски он назвал «предметом торга», добавив, что детали ему неизвестны, пишет издание.

Кондопожский комбинат хлебопродуктов входил в число активов агрохолдинга «Разгуляй», который после первого дефолта по облигациям в 2009 г. начал распродавать свои активы, а весной 2017 г. был признан банкротом.

В 2012 г. комбинат у «Разгуляя» приобрел совладелец птицефабрики «Синявинская» Никита Мельников, выяснил РБК. В 2014 г. комбинат выкупил 86% собственных акций у Волховского комбикормового завода и птицефабрики «Синявинская». Эти сделки суд признал недействительными, решив, что акционеры комбината знали о том, что он испытывал дефицит денежных средств, и воспользовались ситуацией в личных целях. В мае 2016 г. суд признал комбинат банкротом и ввел процедуру конкурсного производства, а задолженность Волховского комбикормового завода (39,6 млн руб.) и птицефабрики «Синявинская» (26 млн руб.) перед комбинатом была восстановлена.

Птицефабрика «Синявинская» – крупнейший производитель яиц в России, пишет РБК со ссылкой на Росптицесоюз. В 2018 г. предприятие произвело 1,32 млрд яиц (в штуках).

Экономика
Новости

Китай подтвердил намерение продолжать торговые переговоры с США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайская делегация готовится к поездке в Вашингтон, чтобы принять участие в новом раунде торговых переговоров с США. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает Associated Press.

Он добавил, что сейчас Пекин пытается получить больше информации после объявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на некоторые китайские товары.

На фоне заявлений Трампа цены на нефть снизились. Стоимость июльских фьючерсов на Brent в 10.30 мск снизилась на 2% до $69,4 за баррель, но потом начала расти и к 12.30 мск достигла $69,98 за баррель.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Китай может отменить новый раунд торговых переговоров с США после заявления Трампа. Встреча должна пройти в Вашингтоне в среду, 8 мая.

Политика
Новости

Венесуэла решила обойти санкции США с помощью России и Китая

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Венесуэла вместе с Россией и Китаем создадут новую систему финансовых транзакций, которые помогут стране обойти американские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает «Интерфакс». Деталей, раскрывающих принцип новой системы обмена денежными средствами, Арреаса не сообщил.

Москва и Пекин пока не прокомментировали слова главы МИД Венесуэлы.

В январе президент Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. В ответ на это в Венесуэле начались массовые протесты. Лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Власти США, Канады, большинства европейских стран и стран Латинской Америки признали его легитимность. В свою очередь, Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения США ввели в 2017 г. В прошлом году и в начале 2019 г. Вашингтон усилил санкционный режим против Венесуэлы. Американские власти, в частности, ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, обвинив ее в спонсорстве режима Мадуро. Ограничения предусматривают блокировку активов компании в США на $7 млрд. В марте под санкции Вашингтона попал также российский банк «Еврофинанс Моснарбанк». США обвинили кредитную организацию в связях с PDVSA.

США не раз обвиняли Китай и Россию в связях с Венесуэлой. Китай является крупнейшим кредитором Венесуэлы. С 2007 г. он выдал ей кредиты в обмен на поставки нефти на сумму более $50 млрд, писала WSJ. По данным министерства торговли Китая, Венесуэла должна ему выплатить еще $20 млрд. Как написала официальный представитель госдепа Морган Ортагус в своем аккаунте в Twitter, США подозревают, что Китай передал венесуэльскому президенту Николасу Мадуро около $60 млрд.

Российские банки также продолжают сотрудничать с венесуэльскими клиентами. Обязательства перед нерезидентами из Венесуэлы за IV квартал прошлого года увеличились на 29% – с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствуют данные Банка России. Всего венесуэльские компании и граждане перевели в российские банки $337 млн.

Бизнес
Новости

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ100 после авиакатастрофы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Оснований для приостановки эксплуатации самолетов SuperJet 100 после авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» нет, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. Его слова приводит «Интерфакс».

Ранее «Коммерсантъ» написал со ссылкой на источники, что Росавиация может временно ограничить эксплуатацию SSJ100, при наличии соответствующих оснований решение может быть принято уже 6 мая. Однако в МЧС заявили «РИА Новости», что не планируют отказываться от самолетов SSJ100. Авиакомпании, в частности «Ираэро», «Азимут» и «Якутия», также сообщили, что продолжают использовать самолеты этой модели.

Катастрофа самолета SSJ100, принадлежащего государственной авиакомпании «Аэрофлот», произошла вечером 5 мая. Пассажирский лайнер вылетел из «Шереметьево», выполняя регулярный рейс Москва – Мурманск. Однако через 10 минут после вылета экстренно вернулся в аэропорт. При посадке загорелись двигатели самолета. В результате погиб 41 человек, сообщил Следственный комитет России (СКР). Всего на борту находилось 78 пассажиров и членов экипажа.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи рассматривают разные версии катастрофы, среди них – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр лайнера. Изучаются версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на месте аварии найдены черные ящики самолета. Дитрих уточнил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета уже начали расшифровку параметрических данных одного из них, а также работают с двумя другими самописцами.

Бизнес
Новости

WSJ: Boeing год скрывал проблему с датчиками самолетов 737 Max

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская авиастроительная компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения о неисправности датчиков в самолетах Boeing 737 Max за год до катастрофы в Индонезии, но не рассказывала об этом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Накануне Boeing сообщил, что инженеры компании еще в 2017 г. обнаружили проблему в работе программного обеспечения на 737 Max. Однако эксперты по итогам проверки пришли к выводу, что она не угрожает безопасности. Руководство компании не участвовало в проверке и впервые узнало об этой проблеме после крушения в Индонезии. После инцидента Boeing уведомил о проблеме Федеральное управление гражданской авиации США.

Собеседники WSJ заявили, что после крушения самолета в Индонезии Boeing дал некоторым авиакомпаниям противоречивые объяснения и только после второй авиакатастрофы более подробно рассказал об этой проблеме.

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта. В результате двух авиакатастроф погибло 346 человек.

Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств обеих авиакатастроф. Их причиной могли стать сбои в работе системы предотвращения срывов, которая заставляла нос самолета опускаться из-за неверных данных об угле наклона.

Политика
Новости

В аэропорту Норильска Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В аэропорту Норильска Boeing 737, прилетевший из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, сообщается на сайте территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС.

Самолет принадлежит авиакомпании «Нордстар», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Экипаж не смог удержать самолет в пределах полосы после приземления и лайнер выкатился на грунт, рассказал источник «Интерфакса» в службах аэропорта. По предварительной информации, на борту находилось больше 100 человек.

Причиной инцидента могли стать сложные погодные условия, сказал агентству источник в авиационных кругах. Ранее из-за сильной метели было задержано или отменено 15 рейсов в аэропорту Норильска.

Читать ещё
Preloader more
Фото