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«Коммерсантъ» назвал доминирующую версию в расследовании катастрофы SSJ100

Доминирующая версия в расследовании уголовного дела об авиакатастрофе SSJ100 «Аэрофлота» в «Шереметьево» — это ошибки пилотов, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, спустя 14 минут после вылета из «Шереметьево» командир воздушного судна Денис Евдокимов вышел на связь с диспетчером по резервному каналу связи. Он сообщил, что в SSJ100 попала молния и что электростатический заряд, пробивший фюзеляж, привел к отказу основного канала радиосвязи. В этой связи пилот решил вернуться в московский аэропорт.

Лайнер, пишет газета, сделал несколько разворотов в воздухе, а затем — спустя 10 минут — начал заходить на посадку. Как считают источники «Коммерсанта», близкие к расследованию катастрофы, заход оказался сложным. Причиной этому, во-первых, стало то, что из-за отказа автоматики посадка совершалась в ручном режиме, в частности был отключен автоматический контроль допустимой путевой скорости, перегрузок и предельно допустимых углов атаки. Во-вторых, SSJ100 садился с максимальной массой из-за неизрасходованного топлива, взятого с расчетом на приблизительно двухчасовой полет. В-третьих, у пилотов не было связи с диспетчером — резервный канал постоянно прерывался.

Самолет, несмотря на это, успешно вышел на глиссаду и снизился по ней со значительным — более 1 км — перелетом, а также превышением путевой скорости на 30 км/ч. Посадка была вполне безопасной, утверждают эксперты, но из-за возможной ошибки пилотов — они превысили не только путевую, но и вертикальную скорость снижения самолета — касание колесами бетонки оказалось слишком жестким. Стойки шасси вытолкнули SSJ100 вверх, он совершил отскок от полосы. Пилоты пытались прижать нос самолета к земле, а не стабилизировать лайнер в посадочном положении. Тем самым они спровоцировали новые — «прогрессирующие» — отскоки, отмечает «Коммерсантъ». После второго — еще более высокого — отскока стойки шасси продавили топливные баки самолета, керосин выплеснулся на горячие двигатели и воспламенился.

Выбраться из SSJ100 удалось большинству членов экипажа и тем пассажирам, которые сидели в первых рядах. Как отмечает «Коммерсантъ», те, кто располагался сзади, получили серьезные травмы во время отскоков самолета, и они не могли выбраться самостоятельно. «Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым никаких шансов на выживание», — подчеркивает издание.

Уже сейчас эксперты сходятся во мнении, что причиной произошедшего, скорее всего, стали ошибки экипажа, пишет «Коммерсантъ». Первая ошибка — решение лететь через грозовой фронт. Вторая — то, что летчики поторопились приземлиться вместо того, чтобы продержаться несколько часов в воздухе и выжечь лишний керосин. Кроме того, считают авиаэксперты, при приземлении пилоты показали крайне слабую подготовку — они не сумели правильно зайти на посадку и усугубили ситуацию с начавшимися отскоками.

Параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП, пишет «Коммерсантъ».

Авиакатастрофа с самолетом «Аэрофлота», на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, произошла вечером 5 мая. По данным Следственного комитета, погиб 41 человек. Как сообщил ранее СКР, среди версий – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр борта. Рассматриваются также версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»