Политика

Новости

СКР назвал возможные причины авиакатастрофы в «Шереметьево»

Следственный комитет России (СКР) назвал возможные причины катастрофы самолета SSJ100 государственной авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево». Среди версий – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр борта. Рассматриваются также версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях.

Катастрофа самолета SSJ100 произошла вечером 5 мая: лайнер должен был выполнить регулярный рейс Москва – Мурманск, но через 10 минут после вылета из «Шереметьево» экстренно вернулся в аэропорт. По словам членов экипажа, в воздушное судно ударила молния, лайнер потерял радиосвязь и перешел на прямое управление. При посадке самолет загорелся. Всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. СКР ранее сообщил о 41 погибшем.

В последнем сообщении ведомства число погибших не называется. В нем говорится, что после посадки были эвакуированы 33 пассажира и четыре члена экипажа. «Продолжаются поиски других пассажиров этого рейса», – говорится в сообщении.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что найдены оба черных ящика самолета – речевой и параметрический. Они переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета для расшифровки.

Ространснадзор начал внеплановую проверку «Аэрофлота» и «Шереметьево». В Мурманской области объявлен трехдневный траур.

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии