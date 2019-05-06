РБК: на месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики
На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
По словам собеседников издания, еще два черных ящика обнаружить пока не могут. Они находились в хвостовой части самолета, которая сильно пострадала от огня и жесткой посадки.
Самолет SSJ100 потерпел крушение вечером 5 мая. Он выполнял регулярный рейс из Москвы в Мурманск, но вернулся в «Шереметьево» и совершил аварийную посадку, при которой загорелся. В результате погиб 41 человек. Всего на борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ространснадзор сообщил, что проведет внеплановую проверку «Аэрофлота» и «Шереметьево».