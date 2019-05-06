РБК: на месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики

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Компания Худайнатова может поставить на баланс крупнейшее месторождение

«Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова может стать владельцем крупнейшего в постсоветской истории нефтяного месторождения. Роснедра по заявке компании согласились поставить на госбаланс месторождения Пайяхской группы, извлекаемые запасы которой (по категориям C1 + C2) оценены в 1,2 млрд т нефти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Речь идет о четырех участках на северо-западе Таймыра. Лицензиями на Пайяхский и Северо-Пайяхский владеет АО «Таймырнефтегаз», на Песчаный и Иркинский – ООО «НГХ-Недра». В 2015 г. поставленные на баланс Пайяхи запасы «Таймырнефтегаза» составляли 124 млн т по категории С2 (геолого-геофизические оценки, не подтвержденные испытаниями скважин) и 39 млн т по С1. Песчаный и Иркинский балансовых запасов не содержали. До подачи заявки в 2018 г. «Нефтегазхолдинг» оценивал извлекаемые запасы всех четырех участков в 600 млн т. Теперь же на баланс будут поставлены запасы 1,12 млрд т по категории С2 и 82 млн т по С1.

Из протокола совещания Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, прошедшего в конце апреля, следовало, что «Нефтегазхолдинг» пробурил две поисковые скважины – на Северо-Пайяхском и Иркинском участках – и провел 3D-сеймику на 700 кв. км, рассказали собеседники издания. Также компания переинтерпретировала результаты 2D и уточнила геологическую модель Пайяхи. В результате извлекаемые запасы двух Пайяхских участков выросли до 397 млн т, в том числе 82 млн т по категории С1. А наибольший прирост – только по категории С2 – показали запасы Песчаного и Иркинского участков. На практике промышленные запасы после испытания скважин могут быть на 50–80% меньше оценки, заявленной по С2, предупреждает собеседник в одной из нефтекомпаний. Для инвесторов запасы по этой категории также не являются ориентиром, поскольку неизвестна их рентабельность.

Размер запасов Пайяхи имеет значение для проекта «Роснефти» по загрузке Севморпути. Сама «Роснефть» создает в регионе арктический кластер, куда войдут, в частности, уже разрабатываемые Ванкорское и прилегающие к нему месторождения в Красноярском крае. 1 апреля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин докладывал президенту Владимиру Путину, что к 2030 г. проекты на Таймыре могут обеспечить ежегодную добычу 100 млн т. Поставлять нефть по Севморпути хочет «Нефтегазхолдинг». Как ранее сообщало издание, Худайнатов, а также гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев предложили вице-премьеру Максиму Акимову оценить целесообразность создания инфраструктуры для поставок сырья по этому маршруту. Речь шла о строительстве нефтепровода от Ванкорского кластера через Пайяхские месторождения до бухты Север на побережье Таймыра. С учетом инфраструктуры инвестиции в проект оцениваются в 2 трлн руб. Высокие балансовые запасы Пайяхи могут стать аргументом для получения под проект льгот от государства, считает Карен Дашьян из Advance Capital.