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Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News. Джулиани объяснил свое решение тем, что в окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского есть люди, которые являются «врагами президента [Трампа], а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов». По словам адвоката, речь, в частности, идет о человеке, который ранее был замешан в коррупции и уличен в помощи демократам во время предвыборной гонки в 2016 г. Имя этого человека Джулиани не уточнил.

Адвокат пояснил, что получил информацию о «врагах Трампа» в окружении Зеленского «от двух очень надежных людей». Джулиани подчеркнул, что его решение никак не связано с предстоящими выборами президента, которые состоятся в США в 2020 г.

Ранее адвокат Трампа в интервью The New York Times сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Украину, чтобы убедить новые власти провести расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для американских властей.

По данным издания, первый из этих вопросов касается расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы. Второй якобы относится к предполагаемым связям сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому предпринимателю.