Политика

Новости

ТАСС: данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердились

Информация о том, что эвакуации из загоревшегося в аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) помешали пассажиры, забиравшие свою ручную кладь, не нашла подтверждений, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, у большинства людей, которые находились в хвостовой части самолета, шансов на спасение не было.

Собеседник агентства пояснил, что эту версию подтверждает положение тел многих пассажиров, находившихся в хвостовой части. «Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», – сказал источник. Он добавил, что пассажиры из хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до аварийной посадки перешли в переднюю часть лайнера.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в столичном «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погибли 40 пассажиров, находившихся в хвосте самолета, и бортпроводник.

Спустя несколько часов после случившегося источник «Интерфакса» заявил, что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке SSJ-100 стала попытка некоторых пассажиров достать с багажных полок свои вещи. По словам собеседника агентства, это замедлило эвакуацию.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»