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ТАСС: данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердились

Ведомости
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Информация о том, что эвакуации из загоревшегося в аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) помешали пассажиры, забиравшие свою ручную кладь, не нашла подтверждений, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, у большинства людей, которые находились в хвостовой части самолета, шансов на спасение не было.

Собеседник агентства пояснил, что эту версию подтверждает положение тел многих пассажиров, находившихся в хвостовой части. «Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», – сказал источник. Он добавил, что пассажиры из хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до аварийной посадки перешли в переднюю часть лайнера.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в столичном «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погибли 40 пассажиров, находившихся в хвосте самолета, и бортпроводник.

Спустя несколько часов после случившегося источник «Интерфакса» заявил, что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке SSJ-100 стала попытка некоторых пассажиров достать с багажных полок свои вещи. По словам собеседника агентства, это замедлило эвакуацию.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в Европу

Ведомости
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Оператор магистральных нефтепроводов Украины – «Укртранснафта» – возобновил транзит нефти в Европейский союз по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebоok. Как отмечается в сообщении, это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти в трубопроводе и подтвердили готовность ее принимать.

«Укртранснафта» 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь – Броды. Это произошло после того, как белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

В субботу, 11 мая, «Белнефтехим» уведомил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы получают из России по нефтепроводу «Дружба» нефть, соответствующую ГОСТу. В связи с этим компания «Гомельтранснефть Дружба» готова нарастить транзит нефти.

В апреле «Белнефтехим» сообщил, что получил из России нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему и пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошеннической схемы. По делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека.

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«Белнефтехим» сообщил о соответствии поступающей по «Дружбе» нефти ГОСТу

Ведомости
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают из России по нефтепроводу «Дружба» качественную нефть, соответствующую стандартам, сообщил «Белнефтехим». Пробы на качество по-прежнему берутся из каждой партии поступающей российской нефти, говорится в сообщении. «Результаты анализов мгновенных и интегральных (многократных на протяжении суток) проб подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу», – заключил концерн.

В связи с этим Мозырский НПЗ уже приступил к повышению производственной загрузки до оптимальной, отмечается в сообщении. Кроме того, компания «Гомельтранснефть Дружба» готова нарастить транзит нефти.

В апреле «Белнефтехим» сообщил, что получил из России по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему и пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошеннической схемы. По делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека, им вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов).

Потери Белоруссии от поставок некачественной российской нефти исчисляются сотнями миллионов долларов, заявил 11 мая президент республики Александр Лукашенко. Точная сумма ущерба, по его словам, будет определена после ревизии НПЗ. При подсчете убытков будут учитываться ущерб самому нефтепроводу, оборудованию на НПЗ, а также недополученная Белоруссией прибыль от транзита нефти.

Политика
Новости

Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожаров в Забайкалье

Ведомости
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Правительство выделило 450 млн руб. из своего резервного фонда на строительство и покупку нового жилья для пострадавших от природных пожаров в Забайкалье. Об этом говорится на сайте кабинета министров. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 7 мая.

Из-за природных пожаров в Забайкальском крае имущество потеряли более 300 человек. В апреле огонь уничтожил в регионе свыше 90 жилых домов и несколько десятков надворных построек. Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров в миллиард рублей.

В настоящее время на территории всего края продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с высоким уровнем пожароопасности. Режим ЧС также введен в двух районах Амурской области. Кроме того, особый противопожарный режим действует на всей территории Еврейской автономной области и в ряде муниципальных образований Бурятии, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и Магаданской областей.

10 крупнейших природных катастроф в России

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Политика
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Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом

Ведомости
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил российскому миллиардеру Алишеру Усманову орден Дружбы I степени. Об этом сообщила пресс-служба первого президента республики. В сообщении говорится, что Усманов награжден орденом за вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Орден Дружбы («Достык») был учрежден в Казахстане в 1995 г. Он вручается за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Усманов, по данным журнала Forbes, занимает девятое место в списке богатейших людей России. В 2019 г. его состояние оценивается в $12,6 млрд. Усманов является основным акционером холдинга USM, который контролирует производителя железорудной продукции «Металлоинвест» и сотового оператора «Мегафон». Холдинг предпринимателя также владеется долей в интернет-компании Mail.ru Group через совместное предприятие с «Мегафоном» и Газпромбанком.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

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Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Ведомости
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News. Джулиани объяснил свое решение тем, что в окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского есть люди, которые являются «врагами президента [Трампа], а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов». По словам адвоката, речь, в частности, идет о человеке, который ранее был замешан в коррупции и уличен в помощи демократам во время предвыборной гонки в 2016 г. Имя этого человека Джулиани не уточнил.

Адвокат пояснил, что получил информацию о «врагах Трампа» в окружении Зеленского «от двух очень надежных людей». Джулиани подчеркнул, что его решение никак не связано с предстоящими выборами президента, которые состоятся в США в 2020 г.

Ранее адвокат Трампа в интервью The New York Times сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Украину, чтобы убедить новые власти провести расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для американских властей.

По данным издания, первый из этих вопросов касается расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы. Второй якобы относится к предполагаемым связям сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому предпринимателю.

Политика
Новости

Адвокат Бутиной сообщил о переводе россиянки в другую тюрьму

Ведомости
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Россиянку Марию Бутину, приговоренную в США к 18 месяцам заключения, перевели в другую тюрьму, ее местонахождение некоторое время оставалось неизвестным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уведомление официальной тюремной базы США.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил агентству эту информацию. «Она покинула изолятор Александрии. Пока не знаем, куда [ее перевели]», – сказал он. Позже защитник уточнил, что россиянка находится в тюрьме Northern Neck, расположенной в штате Виргиния.

Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия. После того как россиянка отбудет наказание полностью, ее депортируют на родину.

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, россиянка должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о Марии Бутиной

Политика
Новости

Зеленский в видеообращении призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Ведомости
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Верховной раде, в котором призвал депутатов назначить его инаугурацию на 19 мая. По его словам, это необходимо, чтобы помешать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки.

Зеленский потребовал от парламента принять такое решение на ближайшем заседании, подчеркнув, что этого требует народ Украины. «Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки», – добавил политик.

Ранее народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко внес в Раду проект постановления о проведении инаугурации 1 июня. Документ был зарегистрирован 10 мая, следует из материалов на сайте украинского парламента.

Это уже пятый проект постановления, касающийся даты инаугурации Зеленского. Мероприятие предлагали провести 19, 20 мая, а также разбить инаугурацию на два этапа (первый провести 19 мая в зале заседаний Рады, а второй – 3 июня на стадионе «Олимпийский»).

Согласно украинскому законодательству, торжественное мероприятие, на котором новоизбранный президент принимает присягу, проводится не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Результаты, согласно которым победу одержал Зеленский, были опубликованы 3 мая.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

Стиль жизни
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Путин забросил десять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Ведомости
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Президент Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду «Легенды хоккея» к победе.

Путин традиционно выступал в качестве нападающего под номером 11. Он открыл счет в первом периоде. Встреча против сборной Ночной хоккейной лиги завершилась со счетом 14:7 в пользу команды, за которую выступает президент.

В прошлом году президент забросил пять шайб, и игра завершилась победой «Легенд».

Ночная хоккейная лига – это любительский чемпионат России по хоккею. Она была основана в 2011 г. по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея.

Бизнес
Новости

Минэнерго сообщило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

Ведомости
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Российскую нефть, полностью отвечающую стандартам качества, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Ведомство отметило, что реализация мер, направленных на улучшение качества нефти в нефтепроводе «Дружба», продолжается.

В апреле белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» заявила, что получила по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему.

По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошеннической схемы. По делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека, им вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов).

Политика
Новости

Путин в обращении к родным Доренко отметил принципиальную позицию журналиста

Ведомости
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Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин давно был знаком с Доренко, ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и принципиальную позицию.

Журналист умер вечером в четверг после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Причиной смерти, согласно данным экспертизы, стал разрыв аорты. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

В 2000 г., когда утонула атомная подлодка «Курск», Доренко в своей программе на ОРТ раскритиковал поведение Путина во время трагедии. После этого журналиста отстранили от эфира.

Каким был Сергей Доренко. Фотографии

Политика
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Госсекретарь США во время визита в Россию встретится с Путиным

Ведомости
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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Россию встретится с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу госдепартамента. Визит Помпео намечен на 12–14 мая.

Как отмечает госдепартамент, стороны намерены обсудить «весь спектр двусторонних и многосторонних проблем».

Ранее российский МИД сообщил, что 14 мая в Сочи состоятся переговоры Помпео и Лаврова. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допускал, что госсекратарь США также может встретиться с Путиным. Однако эту встречу нельзя считать этапом подготовки к новым переговорам президентов России и США, подчеркивал Песков.

Это будет первый визит Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.

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