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Трамп пообещал Китаю потери десятков миллиардов долларов из-за торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп пообещал Китаю, что страна потеряет десятки миллиардов долларов из-за повышения торговых пошлин на китайскую продукцию. Об этом он написал в Twitter.

«Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах. Экспортеры продукции могут сами производить ее в США (в идеале) или импортировать ее из стран, которые не облагаются пошлинами», — написал Трамп. Он уточнил, что США «находятся именно там, где хотят быть» в отношениях с КНР. Президент заявил, что китайская сторона виновата в принятых Вашингтоном решениях, поскольку пыталась пересмотреть условия обсуждаемой торговой сделки.

По словам Трампа, США направят полученные от введенных пошлин средства на развитие сельского хозяйства, а часть продукции «раздадут голодающим в разных странах по всему миру».

США 10 мая повысили до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд, которые в январе были введены на уровне 10%. Трамп также поручил проработать введение 25%-ных пошлин на оставшуюся часть китайского импорта в общей сумме более чем на $300 млрд.