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Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента. Переговоры Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, как и было запланировано, состоятся 14 мая в Сочи.

В Москве 13 мая Помпео должен был встретиться с сотрудниками посольства США и представителями американских деловых кругов, работающих в России.

Вместо этого госсекретарь в понедельник проведет переговоры в Брюсселе с европейскими официальными лицами по иранской повестке. 7 мая Помпео побывал с внеплановым визитом в Ираке, где обсудил безопасность американцев и их союзников по антитеррористической коалиции в условиях роста активности Ирана. С 8 мая Тегеран частично приостановил выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, предполагающего снятие с него санкций в обмен на отказ от ядерной программы.

3 мая президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Путиным. Из сообщения Кремля следовало, что лидеры обсуждали ситуацию в Венесуэле и КНДР.