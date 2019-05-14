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Песков опроверг запрос США о встрече Трампа с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившиеся накануне сообщения СМИ о запросе США о новой встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина: «Пока каких-либо инициатив со стороны наших американских коллег не поступало. И каких-либо договоренностей о начале подготовки к встрече не было».

В Москве приняли к сведению заявление Трампа о намерении встретиться с Путиным на саммите G20 в Осаке в июне, сказал Песков: «Мы отфиксировали это заявление. Такие заявления мы фиксировали и раньше».

Говоря о возможности перехода российско-американских отношений на новый этап после публикации в США доклада спецпрокурора Мюллера, Песков отметил, что изменение отношений возможно только на встречах высшего уровня: «Пока еще какого-либо понимания о встрече высшего уровня между двумя президентами нет».

Инициировать встречу двух президентов Россия не будет, дал понять Песков: «Вы помните, что в последний раз встреча была отменена по решению президента Трампа, были на этот счет сделаны соответствующие заявления».

Накануне «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что США запросили у России проведение переговоров между Путиным и Трампом. По словам собеседника «Коммерсанта», американская сторона ждет ответа от российской.

С последней встречи Путина и Трампа один на один в Финляндии прошел почти год. Встречу лидеров России и США планировалось провести на саммите G20 в Аргентине в декабре, но США ее отменили после конфликта в Керченском проливе.