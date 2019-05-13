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СМИ узнали о предложении США провести переговоры Трампа с Путиным

США запросили у России проведение переговоров между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к госдепартаменту. О таком запросе рассказал и источник РБК, близкий к МИД России.

По словам собеседника «Коммерсанта», американская сторона ждет ответа от российской. Также он оценил как «высокую» вероятность организации переговоров в городе Осака, где в конце июня этого года пройдет саммит «большой двадцатки» (G20). Источник РБК рассказал, что встреча запрошена на полях саммита G20.

Ранее 13 мая замруководителя МИДа Сергей Рябков сообщил «РИА Новости», что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи может быть затронут вопрос о встрече Трампа с Путиным. «Как тема, как сюжет я это допускаю», – сказал он. Рябков отметил, что «не предвосхищал [бы] никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива [обсуждения переговоров Трампа и Путина] существует».

Помпео приедет 14 мая в Сочи для того, чтобы провести переговоры с руководителем МИД Сергеем Лавровым.

Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Финляндии. В декабре планировалась встреча двух лидеров на саммите G20 в Аргентине, но США ее отменили. Причиной такого решения Трамп назвал то, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты провели разговор «на ногах». «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», – подчеркивал тогда Путин.