Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп Susan Walsh / AP

Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине из-за российско-украинского конфликта в Черном море.

«Поскольку [украинские] корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что будет лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», – написал Трамп на своей странице в Twitter.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

Твит Трампа появился всего через полчаса после публикации агентствами его комментария о том, что встреча с Путиным не отменяется и «скорее всего» состоится.

Вечером 25 ноября российские пограничники атаковали три украинских военных корабля, которые следовали в акваторию Азовского моря через Керченский пролив. По данным ФСБ, суда прошли в территориальные воды России без предварительного предупреждения и не реагировали на обращения российской стороны. Киев заверял, что заранее уведомлял о движении судов. Корабли были задержаны, а их экипажи (всего 24 гражданина Украины) арестованы. В связи с происшедшим власти Украины ввели в десяти граничащих с Россией регионах военное положение сроком до 26 декабря.

Трамп впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе 27 ноября, заявив, что он и лидеры европейских стран не в восторге от сложившейся ситуации. «Нам не нравится то, что происходит, и мы надеемся, что ситуация исправится <...> Я знаю, что и Европа не восторге. Они тоже работают над этим. Мы все работаем над этим вместе», – подчеркнул Трамп.

В субботу в Буэнос-Айресе должны были состояться вторые полноформатные переговоры Путина и Трампа. До сих пор российский и американский лидеры провели лишь одну полноценную встречу – в Хельсинки летом 2018 г. Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на саммите G20 президенты планировали сначала непродолжительное время поговорить тет-а-тет, а затем продолжить переговоры в расширенном формате.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь