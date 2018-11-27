Трамп впервые отреагировал на конфликт России и Украины в Керченском проливе

Он и европейские лидеры не в восторге от сложившейся ситуации

«Нам не нравится то, что происходит», - сказал Трамп Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе, отметив, что он и лидеры европейских стран не в восторге от сложившейся ситуации. «Нам не нравится то, что происходит, и мы надеемся, что ситуация исправится <...> Я знаю, что и Европа не восторге. Они тоже работают над этим. Мы все работаем над этим вместе», — подчеркнул Трамп (цитата по The Hill).

Как сообщается на сайте Кремля, по инициативе немецкой стороны между президентом Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель состоялся телефонный разговор. Российский лидер «дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации». Киев «несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски», все это предпринято «с учетом предвыборной кампании на Украине», указал Путин. Он «выразил надежду, что Берлин окажется воздействие на украинские власти».

Украинский президент Петр Порошенко в своем Twitter сообщил о телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео. Они, отметил украинский лидер, «скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины, в том числе в районе Керченского пролива». Госдеп опубликовал на своем сайте сообщение, в котором обе стороны конфликта призываются к сдержанности. В то же время ведомство осудило «агрессивные действия» России, потребовав вернуть Украине корабли и задержанных моряков.

Германия и Франция на встрече политических директоров «нормандской четверки» в Берлине призвали Россию и Украину к деэскалации конфликта, рассказала политдиректор в МИД ФРГ Антье Лендерт по итогам переговоров. «Германия и Франция еще раз ясно дали понять, что нам необходима деэскалация этого напряженного положения. Мы призвали обе стороны внести свой вклад в деэскалацию», — подчеркнула она. Ранее, как писала газета Merkur, министр иностранных дел Германии предложил России и Украине немецко-французское посредничество в улаживании конфликта.

25 ноября российские пограничники задержали украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», которые без уведомления российской стороны пытались попасть через Керченский пролив из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). Для задержания было применено оружие, а российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир. ФСБ заявила, что корабли незаконно вошли в российские воды, опасно маневрировали и игнорировали требования остановиться. ВМС Украины настаивают, что своевременно предупредили Россию о предстоящем переходе кораблей через пролив.

26 ноября Совбез ООН заблокировал российскую повестку срочного заседания, посвященного произошедшему. Россия предлагала обсудить ситуацию исходя из того, что украинские корабли нарушили ее границу. Ряд зарубежных государств осудили действия России. Порошенко и президент Польши Анджей Дуда призвали Евросоюз усилить санкции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву немедленно освободить украинские корабли и моряков.

В этот же день Украина ввела на 30 дней военное положение в тех областях, которым, по ее мнению, «угрожает агрессия» — Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также во «внутреннихе водах акватории Азовского моря».

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь