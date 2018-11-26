Военное положение ввели не на всей территории Украины

Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины

Президент Украины Порошенко решил ввести военное положение сроком на 30 дней не на всей территории Украины, а только в тех областях, которым «угрожает агрессия». Об этом он объявил, выступая в Раде вечером в понедельник перед голосованием по указу о введении военного положения.

Это Винницкая, Луганская, Донецкая, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская области и «внутренние воды акватории Азовского моря», сказал Порошенко. «Указ о введении военного положения предполагает, что такое положение будет действовать исключительно в областях Украины, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка украино-молдавской границы, вдоль побережий Черного и Азовского морей. Именно там, где может быть нанесен удар», – отметил президент Украины.

Президент Украины подчеркнул, что военное положение в отдельных областях Украины будет применяться только в случае наземной операции со стороны России. «Я хочу отдельно заявить, что оно (военное положение) будет применено только в случае наземной российской военной агрессии, – сказал Порошенко в Раде. – Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли».

После этого Верховная рада поддержала предложение Порошенко о введении военного положения в отдельных областях 276 голосами «за» при 30 голосах «против».

Сразу вслед за этим Рада приняла решение назначить президентские выборы на Украине на 31 марта 2019 г. 298 голосами «за» без голосов «против».

Как до того объявил Порошенко в телеобращении во время экстренного заседания Верховной рады, военное положение «в ответ на эскалацию Россией ситуации в Азовском море» вводится сроком на 30 дней с 28 ноября. Первоначально Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предлагал ввести военное положение на максимально возможные по закону 60 дней, но Порошенко снизил срок до 30 дней с учетом намеченных на 31 марта выборов президента: «Чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании».

В соответствии с конституцией Украины перед введением в действие военного положения президентский указ обязана рассмотреть Верховная рада.

В вынесенном на заседание парламента законе об утверждении указа Порошенко говорится, что в период действия военного положения «частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах, соответствующих угрозам национальной безопасности и обороне Украины». В тексте самого указа, поступившем в Верховную раду, содержатся положения об ограничении конституционных прав и свобод, включая отмену выборов, комендантский час, контроль за СМИ, изъятие имущества частных лиц и учреждений и прочие меры.

Ранее в понедельник Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения на Украине» в связи с «очередным актом вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации» против ВМС Украины в районе Керченского пролива.

Военное положение на Украине не вводилось ни разу с момента получения страной независимости в 1991 г. Детали режима военного положения прописаны в законе Украины «О правовом режиме военного положения», принятом в 2015 г.

По этому закону во время военного положения не могут проводиться выборы всех уровней, но могут запрещаться мирные сходы, митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия. Если полномочия действующего президента Украины заканчиваются во время военного положения, «его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента Украины, избранного после отмены военного положения».

Согласно п. 2 ст. 17 закона «О выборах президента Украины» Верховная рада должна была назначить выборы не позднее чем за 100 дней до дня голосования, а выборный процесс начинается за 90 дней до дня голосования. В соответствии с конституцией Украины и с учетом даты предыдущих выборов президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта 2019 г. Таким образом, в случае окончания действия военного положения 25 января с этой даты по 31 марта прошло бы лишь 65 дней. Это и ставило вопрос о переносе выборов.

Кроме того, во время военного положения может вводиться комендантский час, контроль за СМИ, «подрывающими территориальную целостность», изыматься для временного использования любое имущество частных лиц и учреждений и прочие меры.

Российские пограничники 25 ноября задержали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», которые без уведомления российской стороны пытались попасть через Керченский пролив из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). Для задержания было применено оружие, а российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир. ФСБ заявила, что корабли незаконно вошли в российские воды, опасно маневрировали и игнорировали требования остановиться. ВМС Украины настаивают, что своевременно предупредили Россию о предстоящем переходе кораблей через пролив. Действия российских пограничников Киев назвал «откровенно агрессивными».

Ряд зарубежных государств осудили действия России. Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в понедельник призвали Евросоюз усилить санкционное давление на Россию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно освободить украинские корабли и моряков.