Срок военного положения на Украине сокращен до 30 дней

Россия, как СССР в советские времена, считает Керченский пролив своим внутренним водоемом Pavel Rebrov / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник ввел в стране с 28 ноября военное положение. Сделать это ему рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в ночь на понедельник, менее чем через два часа после того, как управление ФСБ по Крыму сообщило, что в Керченском проливе задержаны два украинских катера и буксир. Речь не идет об объявлении войны России, заверил Порошенко: военное положение нужно для защиты Украины. Не будет и официального разрыва дипломатических отношений с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин: их и так фактически не существует.

СНБО предлагал ввести военное положение на максимальные по закону 60 дней. Но Порошенко выступил с видеообращением и заявил, что снизил срок до 30 дней – с учетом намеченных на 31 марта выборов президента: «Чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании». Тем не менее обсуждение в Раде, которая по конституции должна утверждать военное положение, затянулось и к моменту подписания этого номера в печать не завершилось.

По украинскому закону «О правовом режиме военного положения», пока оно действует, не могут проводиться никакие выборы, а полномочия президента Украины продолжаются, пока оно не кончится, не пройдут выборы и не вступит в должность новый президент. По закону о выборах президента избирательная кампания стартует за 90 дней до голосования: если бы военное положение продлилось 60 дней (до 25 января), выборы пришлось бы отложить.

Круги по воде

Абордаж малых артиллерийских катеров ВМС Украины «Никополь» и «Бердянск» и сопровождавшего их буксира «Яны Капу» (крымско-татарское название крымского Красноперекопска) произошел поздно вечером в воскресенье, после того как пограничные корабли ФСБ открыли огонь по одному из катеров. Задержано 24 члена украинских экипажей, трое из них ранено. По словам представителя УФСБ по Крыму, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса России о незаконном пересечении границы. Человек, близкий к российским спецслужбам, говорит, что дело возбуждено всерьез и будет расследовано, но не исключает и обмена украинских моряков на нужных России людей.

Корабли ФСБ утром в воскресенье теснили шедшие из Одессы в Мариуполь катера к югу от Керченского полуострова, гонки продолжились в южной части Керченского пролива и закончились задержанием.

По словам человека, близкого к Минобороны, российская сторона не отрицает права прохода украинских кораблей в Азовское море и была готова, как уже было 23 сентября, пропустить украинские корабли, если бы они в должном порядке подали заявку за 48 часов, взяли на борт российского лоцмана и не нарушали территориальных вод. Разрешение портовых властей нужно было для прохода через Керченский пролив еще в те времена, когда Крым принадлежал Украине, поясняет собеседник. ВМС Украины в своем Facebook утверждали, что российскую сторону они уведомили (точное время не сообщалось), но ответа не получили.

Президент Порошенко утром в понедельник потребовал от Москвы вернуть задержанные катера и их экипажи и призвал Запад ввести новые санкции против России, а министр Климкин назвал задержанных военнопленными с юридической точки зрения.

Действия России осудили госдеп США, МИД Канады, президент Литвы, представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия украинских кораблей опасной провокацией и пообещал, что Россия будет и впредь пресекать посягательства на ее территориальные воды. Контактов с Порошенко у Владимира Путина после инцидента не было, сообщил Песков. И Россия, и Украина потребовали созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Война интерпретаций

По словам человека, близкого к Минобороны России, украинские катера разработаны для патрулирования на реках, имеют ограниченную мореходность и украинское командование фактически выписало экипажам билет в один конец. Два катера того же типа, как и те, что вышли в воскресенье из Мариуполя на помощь «Никополю» и «Бердянску», но ретировались после инцидента, в сентябре были доставлены в Мариуполь по суше на трейлерах, напоминает он.

Ольга Бенедская из адвокатской коллегии «Муранов, Черняков и партнеры» говорит, что по букве российско-украинского договора 2003 г. воды Керченского пролива находятся в совместном пользовании двух стран и украинские корабли, как и российские, имеют право беспрепятственного прохода. С точки зрения международного права изменение статуса Крыма в 2014 г. не повлияло на статус Азовского моря и Керченского пролива. Но между Россией и Украиной существуют территориальные разногласия, продолжает она, угрозы порой формулируются открыто, так что российская сторона вправе принимать пропорциональные меры для обеспечения безопасности.

По российской интерпретации договора с Украиной Керченский пролив после присоединения Крыма стал территориальными водами России, объясняет эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов, поэтому действия береговой охраны, арестовавшей украинские катера и буксир, полностью правомерны.

Выборы под угрозой

Руководитель украинского центра «Пента» Владимир Фесенко считает инцидент «прямым следствием нагнетания военно-политического напряжения в акватории Азовского моря и Керченского пролива, которое происходит с весны этого года по инициативе России». По его мнению, большинство политических сил Украины уже поддержали предложение о введении военного положения, хоть и с разными оговорками: «Дальше все зависит от того, какой будет ситуация, – если вернутся три корабля, военнослужащие и не будет новых конфликтов, то военное положение не будет продлено и выборы пройдут в срок».

Инцидент в Керченском проливе может повысить рейтинги Порошенко, только если в украинских СМИ будет организована реакция в его поддержку, но и это не гарантировано, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Чеснаков, бывший сотрудник администрации президента, близок к помощнику Путина Владиславу Суркову, который курирует в администрации вопросы отношений с Украиной.

Комментировать лавирования президента Украины означает интерпретировать действия человека, который сам не до конца представляет, чего хочет и что ему выгодно, продолжает Чеснаков: «Порошенко утром говорил, что вводит военное положение на два месяца, к вечеру изменил позицию и сказал о месяце. Он может опять выступить с новым видеообращением, и к утру ситуация может поменяться». Срок в указе был сокращен до 30 дней, потому что «почти все против военного положения», считает Чеснаков: «Может, надавили фракции в Раде или [канцлер Германии Ангела] Меркель. Теперь он хочет как-то сохранить лицо».

По мнению президента консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» Андрея Сушенцова, если Порошенко изначально ставил цель спровоцировать кризис и объявить военное положение, то задачей был не перенос выборов, а создание особого медийного режима на предвыборный период. Военные же действия против России маловероятны, считает эксперт.

Во время подобных событий всегда вырастала поддержка власти, напоминает гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто: «Но сейчас трудно сказать, [произойдет ли это,] потому что у украинской власти очень низкий рейтинг».