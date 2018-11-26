Порошенко объяснил необходимость военного положения на Украине

Оно вводится на 30 дней, чтобы не помешать президентским выборам 31 марта 2019 года

Порошенко заявил, что не намерен использовать военное положение для ограничения гражданских свобод Михаил Маркив/ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинцам объявил, что военное положение в стране вводится сроком не на 60 дней, как ожидалось ранее, а на 30 дней, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 г. Кроме того, он заявил, что не намерен использовать военное положение для ограничения гражданских свобод.

Президент Украины объявил, что до утверждения Верховной радой своим указом вводит режим военного положения с 9 часов утра 28 ноября, но уже в середине декабря предложит парламенту отменить его. «Военное положение продлится 30 дней и завершится в середине декабря. Именно в начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов. В соответствии с Конституцией, эти выборы должны состояться 31 марта 2019 г.», — сказал Порошенко.

«Никто уже теперь не скажет: "Их там нет". Никто не маскируется под зеленых человечков или ополченцев», — сказал Порошенко, обратив внимание на дислоцированные «в десятках километров от границы» российские войска, «готовые ко вторжению на Украину в любой момент».

Президент Украины подчеркнул, что военное положение не означает отказа от политического урегулирования на востоке Украины.

По его мнению, необходимость военного положения на всей территории Украины обоснована «качественно иной» ситуацией как в Керченском проливе, так и на востоке Украины. Он заявил, что у спецслужб Украины есть информация об угрозе сухопутной операции в Донбассе. «Атака на украинские катера — спланированный российской стороной элемент эскалации ситуации в акватории Азовского моря, которая длится уже несколько месяцев. И я уверен, что это еще далеко не кульминация. Разведданные говорят о серьезной угрозе сухопутной операции против Украины», — отметил он.

Он пообещал, что из всех возможностей закона о военном положении воспользуется только теми, что прямо касаются чисто военных вопросов и ускорения мобилизации. «Не предполагается мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан и с введением цензуры. Надеюсь, что и политики, и СМИ поступят соответственно и не станут нападать на Украину с тезисами, позаимствованными у российских пропагандистов», — заявил Порошенко.

Вечером в понедельник Верховная рада рассматривает указ Порошенко о введении в стране военного положения в ответ на события в Керченском проливе. Ранее он подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения на Украине». Этим документом СНБО предложил Порошенко ввести в стране военное положение на 60 дней «в связи с очередным актом вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации» против ВМС Украины в районе Керченского пролива.

В указе Порошенко о военном положении, поступившем в Верховную раду, содержатся положения об ограничении конституционных прав и свобод, включая отмену выборов, комендантский час, контроль за СМИ, изъятие имущества частных лиц и учреждений и прочие меры.

Согласно закону Украины «О правовом режиме военного положения», во время военного положения не могут проводиться выборы всех уровней, но могут запрещаться мирные сходы, митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия. Если полномочия действующего президента Украины заканчиваются во время военного положения, «его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента Украины, избранного после отмены военного положения».

Согласно п. 2 ст. 17 закона «О выборах президента Украины», Верховная рада должна назначить выборы не позднее чем за 100 дней до дня голосования, а выборный процесс начинается за 90 дней до дня голосования. В соответствии с Конституцией Украины и с учетом даты предыдущих выборов, президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта 2019 г. Таким образом, в случае введения военного положения на 60 дней — до 25 января — с этой даты по 31 марта прошло бы лишь 65 дней. Это ставило вопрос о переносе президентских выборов при низком электоральном рейтинге Порошенко.

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