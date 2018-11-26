Три корабля Военно-морских сил Украины были задержаны в Черном море Пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым / ТАСС

Российские пограничники 25 ноября задержали три украинских военных корабля, которые пытались попасть через Керченский пролив из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). Для задержания было применено оружие, а российский пограничный корабль протаранил украинский рейдовый буксир. ФСБ заявила, что корабли незаконно вошли в российские воды, опасно маневрировали и игнорировали требования остановиться. В свою очередь ВМС Украины настаивают, что своевременно предупредили Россию о предстоящем переходе кораблей через пролив. Действия российских пограничников Киев назвал «откровенно агрессивными». События в Керченском проливе стали поводом для предложения ввести на Украине военное положение. Этот вопрос рассмотрит в понедельник Верховная рада. Как это повлияет на президентские выборы на Украине, которые должны состояться весной, рассуждают политологи.

Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии:

«Выборы не могут пройти вовремя, потому что за три месяца должна начаться предвыборная кампания, а ее смогут объявить только после окончания военного положения. Поэтому выборы переносятся либо на два месяца, либо неизвестно на какой срок. Во время подобных событий всегда вырастала поддержка власти. Но сейчас трудно сказать, потому что у власти очень низкий рейтинг, и к тому же еще неизвестно, когда будут выборы. Мы никаких исследований не проводили на эту тему. Пока ситуация непонятная.

Нынешние выборы отличаются тем, что после майдана были высокие ожидания, идет информационная война, и впервые на выборах политические лидеры имеют 10–15% уровня поддержки. До этого всегда два-три человека лидировали. Сейчас, когда мы меряем уровень доверия, то кроме церкви, армии и волонтеров у всех отрицательный баланс доверия-недоверия. Поэтому ситуация достаточно специфическая. В России была похожая ситуация – после грузинской войны и до 2013 г. поддержка Владимира Путина упала на 30%, а после Крыма она вернулась на тот же уровень, что была в 2008 г. Возможно, и с украинскими властями произойдет то же самое».

Андрей Сушенцов, президент Консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии»:

«Возможно, спровоцированный Украиной инцидент не предполагалось разворачивать в масштабный кризис – в начале декабря планировалось рассмотрение украинских резолюций в ООН по вопросу об Азовском море, Киеву нужно было оживить тему. Если же у Порошенко изначально стояла цель спровоцировать кризис и объявить военное положение, то задача здесь – не перенести выборы, а создать особый медийный режим на предвыборный период. Собственно военные действия маловероятны, это делается ради мобилизации электората и цензуры альтернативных мнений».

Владимир Фесенко, украинский политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента»:

«Вчерашний инцидент является прямым следствием нагнетания военно-политического напряжения в акватории Азовского моря и Керченского пролива, которое происходит с весны этого года по инициативе России. Я имею в виду ограничения на прохождение судов в украинские порты Азовского моря. Украина в связи с этим уже обращалась в различные международные организации. Вследствие таких ограничений началась милитаризация Азовского моря с обеих сторон, но с российской стороны в больших масштабах. Были и другие инциденты, например агрессивные действия российских судов в портовой зоне Мариуполя. Поэтому подобное рано или поздно должно было произойти. Украинская сторона начала укреплять свою обороноспособность, оборону портов на Азовском море, естественно, что это требует прохождения украинских военных катеров через Керченский пролив.

Есть договор 2003 г. между Россией и Украиной, согласно которому Азовское море, а также Керченский пролив являются внутренними водами Украины и России, что предполагает свободное передвижение судов обеих стран. Тезис о том, что была нарушена государственная граница России, противоречит этому договору. Дальше противоречивые детали. Россия говорит, что украинские военные не отвечали, поэтому были предприняты соответствующие действия. Украина говорит, что были обращения в портовые службы о прохождении, заранее было подано уведомление и никакого ответа не было. Моя версия, что произошедшее – намеренная провокация со стороны России, демонстрация силы, направленной на запугивание украинского общества, руководства и военных. Это демонстрация того, кто хозяин в Азовском море и Керченском проливе. Попытки такие уже были, но без таких последствий. Сейчас дело дошло до прямого столкновения.

Уже есть инициатива по введению военного положения, вечером парламент собирается на внеочередное заседание, будет голосовать по соответствующему законопроекту президента, с большой вероятностью его поддержат. Большинство политических сил Украины уже поддержали предложение о введении военного положения с разными оговорками. Принятие законопроекта означает, что военное положение будет на 60 дней, в эти дни не могут проводиться любые выборы. Однако с 31 декабря начинается президентская избирательная кампания, а выборы должны состояться 31 марта. Поэтому дальше все зависит от того, какой будет ситуация в конце января: если ситуация будет относительно нормальной – в частности, если вернутся три корабля, вернутся военнослужащие и если не будет новых конфликтных ситуаций, то тогда военное положение не будет продлено. И выборы либо состоятся в срок 31 марта и тогда будет сокращена избирательная кампания, либо дату выборов перенесут на конец апреля. Про отмену выборов речи не идет».

Михаил Барабанов, эксперт Центра анализа стратегий и технологий по военно-морским вопросам:

«Согласно российской интерпретации договора с Украиной об Азовском море Керченский пролив после присоединения Крыма стал территориальными водами России. Поэтому с точки зрения российского законодательства действия береговой охраны, арестовавшей украинские катера и буксир, когда они находились в проливе, полностью правомерны».

Александр Гущин, эксперт Российского совета по международным отношениям:

«Согласно украинскому законодательству провести выборы президента 31 марта, как планировалось ранее, в случае введения военного положения 26 ноября уже не получится, поскольку сроки кампании законом установлены в 90 суток. Возможно, выборы президента перенесут на осень и совместят с парламентскими выборами.

Очевидно, что выборы президента Украины – одна из главных целей всего произошедшего, исходя из этого и следует оценивать эту ситуацию. В 2014 г. после поражения украинской армии в Иловайске накануне выборов в Раду военное положение не вводилось, потому что это было невыгодно, а сейчас оно может быть введено, потому что это выгодно украинской власти. При этом военное положение может продлеваться. Это произойдет в том случае, если президент Порошенко и его окружение найдут консенсус с другими олигархами и смогут удержать ситуацию в течение этих 60 дней. Введение военного положения не означает, что начнутся масштабные боевые действия, но возможно повторение похожих инцидентов, чтобы продлить военное положение. Произошедший инцидент был вызван явно преднамеренными действиями украинской стороны, поскольку ранее они успешно перебрасывали такие же катера в Мариуполь по суше, а в сентябре группа украинских военных кораблей, уведомив российские власти надлежащим образом, спокойно прошла под Крымским мостом. Возможно, украинская сторона ожидала даже более резкую российскую реакцию, но жертв, к счастью, удалось избежать, корабли целы и могут быть возвращены Украине.

Очевидно также, что против России после произошедшего инцидента введут дополнительные санкции, а Украина попытается втянуть США в военное противостояние с Россией, но не очевидно, удастся ли при этом добиться каких-то результатов. Кроме того, ЕС может жестко отреагировать на перенос выборов, и введение военного положения всего на 60 дней может оцениваться как своего рода пробный шар».

Алим Бишенов, представитель России в международной юридической ассоциации PraeLegal:

«У ФСБ России есть очевидная позиция: это провокация со стороны Киева. Это значит, что у российских военных были все основания применить оружие. Я эту позицию разделяю, так как украинские власти всеми способами стараются развязать конфликт на Азовском море из-за глобального недовольства ситуацией с Крымом. Украина же считает незаконными действия России и ссылается на соглашение, гарантирующее свободу судоходства в проливе и Азовском море. Безусловно, конфликт выйдет на международный уровень, что чревато для России новыми санкциями. Тут следует учитывать, что Украина не признает Крым российским с самого начала, соответственно, в Киеве иначе смотрят и на воды, которые Россия считает своим территориальным морем. Из этого следует, что нет никаких законных оснований для того, чтобы украинские власти уведомляли власти России о проходе через пролив кораблей. Это принципиальная позиция Украины. Судоходство в этих водах регулируется российско-украинским договором о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому украинские суда имеют право беспрепятственно проходить через Керченский пролив и Азовское море. Исходя из этого российской стороне могут быть предъявлены обвинения в нарушении договора, и они уже есть. Я уверен, что инцидент приведет к новым санкциям в отношении России. Если будет проводиться расследование на уровне международных организаций, России будет очень тяжело доказать свою правоту, так как большинство стран не признают Крым территорией России».

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь