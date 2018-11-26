Доллар подорожал на 1 рубль, евро – на 1,5 рубля

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Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник курс рубля начал стремительно падать. К 16.38 мск доллар подорожал на 1,09 руб. до 67,28 руб., а евро – на 1,49 руб. до 76,54 руб. Падает и фондовый рынок. Индекс Мосбиржи снизился на 1,46% до 2308,76 пункта, индекс РТС потерял 2,1% до 1090,17 пункта.

Курс рубля еще в конце прошлой недели находился под давлением из-за падения нефтяных котировок, а в понедельник падение ускорили новости о событиях в Керченском проливе, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: это снова локально усилило политическую напряженность.