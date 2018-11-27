Вину за инцидент в Черном море на Западе возлагают на Москву
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Верховная рада в понедельник вечером одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Закон вступит в силу в среду, 28 ноября, после публикации в официальном издании «Голос Украины», сообщила руководитель комитета Верховной рады по информационной политике, замруководителя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар. Указ Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о военном положении был опубликован в газете «Правительственный курьер» уже во вторник, однако в его текст не попали изменения, внесенные в последний момент, – о сокращении срока действия режима военного положения с 60 до 30 дней и его распространении не на всю территорию Украины. Закон будет действовать на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и «внутренних вод Украины в Азово-Керченской акватории». За публикацию ошибочной версии указа виновных пообещали наказать, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Западные эксперты по-разному оценивают последствия инцидента в Черном море, однако обвинения в адрес России звучат единогласно. Многие рассматривают сложившуюся ситуацию как проверку для Запада и призывают найти достойный ответ.
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