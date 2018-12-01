Путин рассказал о проведенной «на ногах» беседе с Трампом о конфликте с Украиной

Natacha Pisarenko / AP

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине рассказал, что провел беседу с американским лидером Дональдом Трампом «на ногах». «Мы, что называется, "на ногах" — там все друг с другом общаются — мы тоже пообщались и с президентом Трампом — так, в двух словах. Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя. Мы остались при своем мнении, но во всяком случае я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», — подчеркнул Путин.

Он выразил сожаление по поводу того, что между ним и Трампом не состоялась полноформатная встреча. «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела. Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент [Трамп] объявил о намерении США выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности», — отметил Путин.

На вопрос о том, удалось ли ему убедить при встрече на саммите канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, Путин ответил: «Я не знаю, удалось ли убедить или не удалось — это у них надо спросить. Мы изложили свою позицию, да и не только позицию, но и хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-то возразить. Ну какие могут возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив? <...> Это спланированная провокация. Из документов усматривается и из показаний самих моряков. Ну что тут скажешь?»

1 декабря Кремль сообщил, что между Путиным и Трапом был «короткий контакт». Белый дом подтвердил «неформальный разговор» двух лидеров, отметив, что это «типично для многосторонних мероприятий». Также Кремль отмечал, что россйский президент дал исчерпывающие разъяснения о конфликте с Украиной в Керченском проливе на встречах с Меркель и Макроном. Путин продемонстрировал ситуацию, нарисовав ее схему, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

29 ноября Трамп отменил запланированную на 1 декабря в Аргентине встречу с Путиным. Он заявил, что так будет лучше для всех заинтересованных сторон, поскольку Россия после конфликта с Украиной в Керченском проливе не вернула ей моряков и корабли.

Инцидент произошел 25 ноября: российские пограничники атаковали три украинских военных корабля, которые следовали через Керченский пролив в акваторию Азовского моря. По версии ФСБ, украинские корабли прошли в территориальные воды России без предварительного предупреждения, а Киев утверждает, что заранее проинформировал о движении кораблей. Суда были задержаны, а их экипажи — арестованы. Украина ввела в 10 областях военное положение и запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Путин и Трамп не стали здороваться на саммите G20