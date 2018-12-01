Кремль рассказал о «коротком контакте» Путина и Трампа на саммите G20

Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото Pablo Martinez Monsivais / AP

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был «короткий контакт» на саммите G20 в Аргентине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, короткий контакт был», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»). Подробностей этого контакта Песков не уточнил, предложив журналистам самим поинтересоваться у Путина на его пресс-конференции.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин дал исчерпывающие разъяснения о конфликте с Украиной в Керченском проливе на встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС. Путин продемонстрировал ситуацию, нарисовав ее схему, отметил Песков. Отвечая на вопрос, интересовались ли Меркель и Макрон освобождением задержанных украинских военных, представитель Кремля ответил: «Они интересовались, что для этого необходимо и какие перспективы» (цитата по «РИА Новости»).

Теме конфликта в Керченском проливе были во многом посвящены переговоры российского президента с другими лидерами, рассказал вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «И этой теме, и объективной трактовке тех событий, которые имели место, поскольку, как становится понятно, объективность в оценке этих событий не всегда присутствовала в логике тех, кто считает это событие шагом к охлаждению наших отношений», — отметил он.

На саммите G20 1 декабря планировались вторые полноформатные переговоры Путина и Трампа, однако 29 ноября американский президент отменил встречу. Он объяснил это решение тем, что Россия не вернула Украине моряков и корабли после конфликта в Керченском проливе. Российский МИД выразил мнение, что причиной стала «внутриполитическая ситуация в США».

На церемонии фотографирования лидеров стран G20 30 ноября Путин и Трамп не поздоровались. Позже в тот же день Песков сообщил, что они все же поздоровались, но возможности пообщаться у них не было. Пожали ли они друг другу руки, в Кремле не уточнили.

1 декабря Путин провел встречу в формате рабочего завтрака с Меркель. Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт рассказал Reuters, что они достигли договоренности о дальнейших четырехсторонних переговорах на уровне советников — между Россией, Украиной, Францией и Германией — по конфликту в Керченском проливе.

25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля, следовавших через Керченский пролив в Азовское море. По версии ФСБ, суда пересекли границу незаконно. ВМС Украины утверждают, что предупреждали Россию о планах кораблей пройти под Крымским мостом. 24 находившихся на кораблях моряка были арестованы.

Путин и Трамп не стали здороваться на саммите G20