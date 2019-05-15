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Помпео назвал встречу с Путиным в Сочи шагом вперед

Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter назвал шагом вперед встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи. По мнению Помпео, США и Россия могут сотрудничать по ключевым международным вопросам. «Мы призываем Россию работать с нами, чтобы изменить траекторию отношений на благо обоих народов», – отметил Помпео.

Помпео встретился с Путиным и Лавровым в Сочи вечером 14 мая. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря США. На эту должность он был назначен в марте 2018 г. По итогам встречи Кремль сообщил, что встреча лидеров двух стран продлилась более полутора часов. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что во время встречи чувствовался деловой настрой Вашингтона, но прорыва в отношениях двух стран не произошло.

Today’s meetings were a positive step forward. U.S. & #Russia have demonstrated in the past that we can cooperate on key international issues. We urge Russia to work with us to change the trajectory of the relationship for the benefit of both nations. pic.twitter.com/LDoixnsTVe — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 14, 2019

Участники встречи, по его словам, обсудили возможность контактов лидеров России и США на саммите G20 в Японии. Путин сообщил Помпео о готовности вернуться к диалогу о контроле над вооружениями, а также вопросам противоракетной обороны, договоров о сокращении наступательных вооружений и о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

На встрече в «Бочаровом ручье» в Сочи присутствовал также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. С американской стороны – посол США в России Джон Хантсман, спецпредставитель США по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Филип Рикер. По словам Помпео, стороны договорились о конкретных шагах для разрешения ситуации в Сирии. Детали договоренностей он не раскрыл. Вашингтон также рассчитывает на то, что можно найти пути для сотрудничества с Россией в вопросе денуклеаризации КНДР, добавил госсекретарь США.