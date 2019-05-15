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Минэкономразвития предложило упростить найм квалифицированных мигрантов

Минэкономразвития предлагает упростить привлечение в Россию иностранных работников с высокой квалификацией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Илью Торосова. К таким специалистам миграционное законодательство относит иностранцев, которых привлекают на высокие зарплаты.

Сейчас для высококвалифицированных иностранцев, желающих работать в особых экономических зонах, зарплата должна составлять не менее 58 000 руб. в месяц, для занятых в научной сфере – не менее 83 000 руб., для остальных – 167 000 руб. Ведомство считает, что для увеличения числа получателей такого статуса необходимо снизить порог зарплат, по которому определяется высокая квалификация. Министерство также призывает разрешить подтверждать статус по опыту работы или специализации дистанционно.

Иностранцам, обучавшимся в России, Минэкономразвития предлагает выдавать гражданство в упрощенном порядке без отказа от имеющегося.

Однако, по мнению экспертов, опрошенных газетой, высококвалифицированные иностранные специалисты мало заинтересованы в постоянном проживании в России, а потенциал миграции из постсоветских стран в Россию исчерпан.