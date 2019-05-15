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Конгресс США разработал проект новых санкций против России за вмешательство в выборы

В финансовом комитете Палаты представителей в среду, 15 мая, пройдет обсуждение нового законопроекта о санкциях против России за ее вмешательство в американские выборы в 2016 и 2018 гг., а также против возможных аналогичных попыток в будущем. Черновик документа опубликован на сайте палаты. Ответственность за уже совершенное, как считают законодатели, вмешательство и потенциально возможное в проекте разделена.

За попытки повлиять на выборы в США в 2016 и 2018 гг. конгрессмены предлагают ввести запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга. В течение 90 дней после вступления документа в силу минфин США должен определить, какие именно выпуски попадут под запрет для американских граждан. В их числе могут оказаться облигации и другие инструменты, выпущенные российскими ЦБ, Фондом национального благосостояния, Минфином или другими институтами по поручению правительства со сроком погашения не более 14 дней. Также в течение трех месяцев минфин США должен внести в список организаций, попадающих под жесткие санкции (SDN-лист), финансовые институты, способствовавшие вмешательству в выборы, а еще через 15 дней – занимавшихся тем же физических лиц. В SDN-лист также должны быть включены энергетические проекты с участием российских госкомпаний за пределами России, объем инвестиций в которые превышает $5 млн. Предлагается ввести и мораторий на отмену уже действующих санкций против российского энергетического сектора. Кроме того, проект предписывает гражданам США раскрывать информацию о долях участия в ВЭБ.РФ, Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Россельхозбанке и Промсвязьбанке.

Возможные попытки вмешательства в американские выборы в будущем законодатели предлагают наказывать полным запретом на любые инвестиции в российский энергетический сектор и его компании. После того как будет доказан факт вмешательства, минфин США должен определить финансовые институты или инвестфонды, против которых будут введены санкции. Выбор для списка тот же, что и в случае с раскрытием информации об участии, плюс РФПИ. Доказывать, что именно эти финансовые институты участвовали во вмешательстве в американские выборы, не придется. Кроме того, в течение трех месяцев после вступления закона в силу минфин США должен будет опубликовать список компаний из секретного доклада, представленного конгрессу в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Исключение может быть сделано лишь в том случае, если это грозит нацбезопасности США.

Некоторые из мер, содержащихся в новом документе, уже были представлены в других редакциях санкционных законопроектов, в частности «О защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019». Он также предполагал введение санкций против госдолга, но с санкции президента, а не минфина, как в новом проекте. Новый документ не предполагает введения санкций против СПГ-проектов, в отличие от представленного ранее. Требование о раскрытии информации о долях американских граждан в российских госбанках до сих пор в проектах конгрессменов также не фигурировало.