Политика

Новости

Франция присоединилась к расследованию крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Франция присоединилась к расследованию причин крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в московском аэропорту «Шереметьево» как страна, участвовавшая в разработке двигателя для этого лайнера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

От французской стороны в расследовании примут участие специалисты бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщила EASA.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»