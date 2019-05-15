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В Екатеринбурге арестовали 16 протестующих против строительства храма

В Екатеринбурге суды арестовали 16 участников несогласованной акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщили Znak.com в пресс-службе Свердловского областного суда.

Их признали виновными в нарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти) и назначили от 3 до 10 дней административного ареста.

Накануне во время протеста задержали 26 человек. В результате беспорядков пострадали три человека, их госпитализировали.

Протест против строительства храма в Екатеринбурге продолжается третий день. Он начался, когда место строительства в сквере оградили забором. Вечером 15 мая протестующие устроили флешмоб «Включи свет», в ходе которого они скандировали «Скверу быть!» и «Это наш город», подняв над головами телефоны с включенными фонариками. Таким образом они стремились привлечь внимание к недовольству граждан по поводу использования городской территории для нужд РПЦ.