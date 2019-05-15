Власти Екатеринбурга уточнили число задержанных во время протестов в сквере
Во вторник вечером, 14 мая, во время несанкционированной акции протеста против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга полицейские задержали 26 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство общественной безопасности Свердловской области. На месте митинга дежурили сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа. В результате беспорядков пострадали трое человек, их госпитализировали, уточняет агентство.
Первая акция протеста состоялась в понедельник, 13 мая. По информации Znak.com, протестующие снесли забор, которым оградили сквер, после этого «спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика, жестко оттеснили горожан из периметра». На следующий день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам строительства храма провести переговоры. После встречи власти региона заявили, что оснований для остановки строительства храма нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что в Кремле следят за ситуацией.
Решение о строительстве на территории сквера собора святой великомученицы Екатерины было принято в сентябре 2018 г. на заседании архитектурно-градостроительного совета. Часть горожан не согласились с решением. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума по данному вопросу, однако в голосовании было отказано. Строительство храма спонсируют РМК Игоря Алтушкина и УГМК Андрея Козицына.