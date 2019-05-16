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Суд арестовал 21 участника акций против строительства храма в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника несанкционированной акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге, передает «Интерфакс». Речь идет о задержанных вечером 15 мая, в третий день протестов. Сроки ареста составляют от двух дней до десяти суток. Всего в суд поступили 24 материала на задержанных участников, уточнили в пресс-службе суда. «Два из них отложено, один прекращен, по остальным вынесено решение об аресте», – отметили в пресс-службе.

Накануне вечером министерство общественной безопасности Свердловской области сообщило, что вечером 15 мая полицейские задержали 33 участника акции протеста. Однако Znak.com утверждает, что число задержанных составляет в несколько раз больше – 68 человек. Издание ссылается на информацию, полученную от правозащитников из движения «Екатеринбург за свободу» и собственного корреспондента, дежурившего у автозаков. Среди задержанных были несовершеннолетние, отмечает Znak.com.

Первая стихийная акций протеста против строительства храма произошла вечером 13 мая. В этот день место под строительство храма в сквере огородили сетчатым забором. Противники строительства храма обрушили ограждение. После этого, как писал ранее Znak.com, «спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика, жестко оттеснили горожан из периметра». Вечером следующего дня, 14 мая, протестующие снова собрались у сквера. Согласно официальным данным, во второй день протестов полицейские задержали 26 протестующих, трое пострадавших были госпитализированы. Позже суд вынес большинству задержанных административные аресты на сроки от 3 до 10 дней. Днем 15 мая по периметру места под строительство храма установили уже постоянный железный забор.

Решение о строительстве на территории сквера собора святой великомученицы Екатерины было принято в сентябре 2018 г. на заседании архитектурно-градостроительного совета. Часть горожан не согласились с решением. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума по данному вопросу, однако в голосовании было отказано. Строительство храма спонсируют РМК Игоря Алтушкина и УГМК Андрея Козицына.

Как прошла акция «Включи свет», организованная противниками храма в Екатеринбурге