Власть приступила к подавлению протестов в Екатеринбурге

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге (на фото) продолжили череду конфликтов между населением и местными властями Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

Активистов, которые были задержаны на стихийных несанкционированных акциях против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, в среду начали арестовывать. Одного из задержанных арестовали на пять суток, сообщил «Интерфакс-Урал», всего же, по сообщению Znak.com, суды рассмотрели 16 административных дел.

В среду вечером протестующие провели в сквере, где планируется построить храм, флешмоб под названием «Включи свет». Они держали светящиеся предметы и скандировали «Это наш город!» и «Скверу быть». Акция закончилась стычками протестующих с ОМОНом. По оценке Znak.com, полиция задержала 61 человека. Министерство общественной безопасности Свердловской области сообщило о задержании 33 человек.

Протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы начались в понедельник, после того как сквер окружили забором. Во вторник было задержано 26 человек, три активиста были госпитализированы. До акции во вторник сторонники и противники строительства храма встретились с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. После переговоров вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что для заморозки строительства нет оснований. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду заявил, что несанкционированные собрания – «это то, что делает необходимым определенную работу правоохранительных органов».

Одна из активистов, присутствовавших на встрече с губернатором, – Полина Грейсман рассказала «Ведомостям», что в среду утром по прежнему месту жительства ее искали пятеро сотрудников полиции. Из тех, кто был на встрече, полиция приходила пока к двоим. «Видимо, к нам основная претензия, что мы писали в соцсетях в понедельник, что выходим в сквер. Если в первый день выходили самые активные противники строительства храма, во вторник – еще и их друзья», – говорит Грейсман.

С начала года это уже не первое крупное противостояние между населением и региональными или местными властями: были конфликты в башкирском Сибае из-за загрязнения воздуха диоксидом серы, беспорядки в Ингушетии из-за местного закона о референдуме, протесты в Шиесе Архангельской области из-за мусорного полигона, в Якутске случился конфликт на национальной почве – правда, в нем власти и жители выступили на одной стороне против мигрантов, – а 1 мая в Санкт-Петербурге власти жестко разогнали демонстрантов.

Уже давно говорят о локализации политической повестки, вопросы, касающиеся повседневной жизни людей, приобретают большое значение, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Для власти это становится вызовом. Там, где региональные власти считают такие вопросы малозначимыми, возникает эмоциональная реакция граждан, где-то такие вопросы решаются спокойно – для этого есть много процедур: от инструментов цифровой демократии до разговора с людьми». Недовольство граждан и возникновение таких конфликтов не обязательно проявится на выборах, это скажется в первую очередь на уровне социального самочувствия, доверия к региональным властям и будет влиять на политическую стабильность на территории, считает эксперт: «В любом случае это диссонанс между ожиданиями людей от того, что должны делать чиновники, и [тем] что они на самом деле делают».

Такие конфликты несут большие риски для властей, отмечает политолог Александр Кынев: «Есть общий фон, выражающийся в ухудшении качества жизни и пессимизме, что ведет к повышению социального неблагополучия и раздражения любыми действиями властей. Сама власть выбрала безграмотную стратегию: после прошлогодней пенсионной реформы разумно было бы снизить напряжение. Напротив, происходит эскалация, число конфликтов растет, причем по двум направлениям – по наиболее политически активным регионам, которые оказывают влияние на федеральную медийную картину, а также по наиболее активным группам граждан. Подрыв стабильности, который совершает сама власть, имеет и географический, и социальный разрез». Система согласования решений полностью разбалансировалась, считает эксперт: «Каждая конкретная группа решает свои интересы, а интересы системы никто не защищает. В нулевые годы была общая философия поведения власти, во внутренней политике не происходило ничего, что не было бы согласовано. Сейчас каждое ведомство, корпорация ведут свою игру. А самое главное – мы не видим никакой силы, которая кого-то могла бы остановить». Власть попала в порочный круг своих несбалансированных решений, полагает Кынев: «Такие решения провоцируют кризисы, растет нервозность населения, а это заставляет нервничать власть, и она продолжает принимать идиотские решения». При всех проблемах системы нет серьезного игрока, который вел бы борьбу против власти, – оппозиция пользуется лишь побочными эффектами, но альтернативного полюса нет, резюмирует эксперт.