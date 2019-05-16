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Лидер группы «Океан Эльзы» объявил об участии в парламентских выборах на Украине

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил о создании партии «Голос». Возглавляемая им партия примет участие в парламентских выборах на Украине в октябре этого года. «Мы, партия «Голос», идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и творить новую», – заявил Вакарчук, выступая в Киеве. Трансляция выступления артиста велась на его странице в Facebook.

По словам Вакарчука, депутаты Верховной рады ответственны за основные изменения, происходящие в стране.

Ранее украинское издание «Новое время» со ссылкой на источники сообщило, что Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине. По данным издания, штаб возглавит бывший замминистра экономики страны Юлия Клименко. По данным «Нового времени», участвовать в выборах в Раду также будет и брат мэра Киева Виталия Кличко – Владимир Кличко.

В 2013–2014 гг. Вакарчук был активным участником политических протестов на майдане. Кроме того, он призывал украинцев пойти на президентские выборы в марте 2019 г., однако открыто не агитировал за какого-либо кандидата.