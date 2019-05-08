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СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» стать депутатом

Ведомости
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Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает украинское интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источники. По их информации, предвыборный штаб возглавит бывший заместитель министра экономики страны Юлия Клименко.

Как отмечает издание, Вакарчук начал переговоры с несколькими медийными персонами о поддержке. По словам источников, Вакарчук предложит им войти в команду предвыборного штаба. Клименко и пресс-служба Вакарчука не стали комментировать данную информацию изданию.

О желании Вакарчука принять участие в выборах в Верховную раду первым сообщило издание «Факты ICTV» со ссылкой на источники. По данным издания, об участии в выборах он объявит 16 мая.

По данным «Нового времени», помимо Вакарчука участвовать в выборах в Раду также решил брат мэра Киева Виталия Кличко – профессиональный боксер Владимир Кличко. Источники издания «Украинская правда» подтвердили эту информацию.

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США ввели санкции против производителей металлов Ирана

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против Ирана. Новые ограничения затрагивают сферу добычи и производства металлов, говорится на сайте Белого дома. Новые санкции вводятся в отношении иранских производителей железа, стали, алюминия и меди. США грозятся ввести ограничения также против компаний, торгующих иранскими металлами. Активы этих посредников на территории США могут быть заблокированы по решению минфина страны.

Новые санкции также запрещают поставки Ирану продукции и оборудования для добычи и производства вышеперечисленных металлов.

«Данным указом предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы лишить Иран доходов, в том числе от экспорта железа, стали, алюминия и меди, которые можно было бы использовать для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, региональной агрессии и военной экспансии», – отмечается в документе.

В апреле 2019 г. США расширили санкции против Ирана, введя полное эмбарго на иранскую нефть. Американские власти и их союзники планируют продолжить давление на иранскую администрацию, говорилось в сообщении Белого дома. Введение нефтяных санкций против Ирана уже позволило снизить годовые доходы этой страны от продажи нефти с $50 млрд до $10 млрд, говорил госсекретарь США Майк Помпео.

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Бизнес
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«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов. Первым на это внимание обратил РБК.

После жесткой посадки SSJ100 в «Шереметьево» «Аэрофлот» отменил и перенес пять рейсов в этом аэропорту. Согласно данным «Шереметьево», был отменен рейс SU 1226 Москва – Нижний Новгород, обратный рейс SU1227. Помимо этого отменен рейс SU2180 Москва – Гетеборг и обратный рейс по данному направлению SU2181, не состоится и рейс SU1374 Москва – Белгород и обратный SU1375, а также рейс SU1392 Москва – Пермь и обратный SU1393.

На несколько часов перенесены рейсы Ростова-на Дону – Москва, Рига – Москва и Москва – Минск.

В воскресенье вечером, 5 мая, самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Экипаж лайнера, на борту которого находились 73 пассажира, из-за технических неполадок принял решение вернуться в аэропорт. Во время посадки у самолета подломилось шасси, начался пожар в хвостовой части. Жертвами катастрофы стал 41 человек.

Sukhoi Superjet 100 – российский ближнемагистральный пассажирский самолет. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Аварийная посадка SSJ100 в «Шереметьево»

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Политика
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Годовой доход Собянина вырос на миллион рублей

Ведомости
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Доход мэра Москвы Сергея Собянина за прошлый год составил 7,6 млн руб. Такие сведения содержатся в декларации, опубликованной на сайте правительства столицы. В 2017 г. Собянин заработал более 6,5 млн руб., в 2016 г. – 6, 4 млн руб., в 2015 г. – 6,4 млн руб., в 2014 г. – 7,2 млн руб.

На протяжении последних пяти лет Собянин, согласно данным деклараций, владеет только гаражом площадью 26,8 кв. м, в пользовании у него находится квартира площадью 308,1 кв. м. Другого имущества у мэра Москвы нет. В декларации также не содержится сведений о ближайших родственниках главы города. Собянин занимает пост мэра Москвы с 2013 г.

Наибольший доход из членов правительства Москвы в 2018 г. получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин. За прошедший год, согласно опубликованным данным, он заработал 81,3 млн руб. На втором месте по величине дохода – заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Москвы с годовым доходом 19,9 млн руб. В декларации он идет пятым номером, его имя и фамилия на момент публикации материала не были указаны, однако этот департамент возглавляет Максим Ликсутов. В собственности заммэра три земельных участка общей площадью 4170 кв. м, жилой дом площадью 2129,5 кв. м и два нежилых помещения общей площадью 426,5 кв. м. Ликсутову также принадлежат два мотоцикла – Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.

10 богатейших членов правительства и Медведев

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Технологии
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В WhatsApp появится платежный сервис

Ведомости
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Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times. Создаваемый центр должен будет разработать не только сервис платежей WhatsApp, но и продукты, отвечающие за безопасность пользователей и выявление спама, отмечает газета.

Facebook выбрал Великобританию из-за того, что мессенджер гораздо более популярен здесь, чем в США, пояснили в пресс-службе соцсети. Компания рассчитывает, что услугами платежного сервиса WhatsApp в первую очередь будут пользоваться жители тех стран, где приложение наиболее популярно.

Как отмечает издание, планы соцсети усиливают надежды города стать глобальным финансово-техническим центром и свидетельствуют о приверженности компании монетизации мессенджера. Facebook для создания сервиса мобильных платежей собирается нанять 100 сотрудников, тем самым штат WhatsApp увеличится на 25%. Большинство инженеров-программистов будут искать в Лондоне, дополнительный персонал – в Дублине (здесь расположена штаб-квартира Facebook. – «Ведомости»), уточняет FT.

На прошлой неделе гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил, что новый сервис заработает сразу в нескольких странах уже в 2019 г. По его словам, после тестирования сервиса он сначала заработает в Индии. В конце 2018 г. WhatsApp сообщил, что в Лондон были направлены инженеры из команды основателей WhatsApp. «Мы готовы работать с лучшими техническими экспертами в Лондоне и Дублине, чтобы WhatsApp вошел во второе десятилетие. WhatsApp – это действительно глобальный сервис, и наши команды помогут разработать сервис мобильных платежей WhatsApp и другие полезные функции для наших пользователей», – говорил операционный директор WhatsApp Мэтью Идема.

Facebook купил WhatsApp в 2014 г. за $19 млрд.

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Финансы
Новости

Экс-руководителям Danske Bank предъявили обвинения из-за скандала с российскими деньгами

Ведомости
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Датская прокуратура предъявила обвинения 10 бывшим менеджерам Danske Bank в связи со скандалом с отмыванием денег в Эстонии, сообщила в среду местная газета Berlingske со ссылкой на неназванные источники. Среди них – бывший гендиректор банка Томас Борген. В прошлом октябре он ушел в отставку из-за того, что в 2007–2015 гг. через эстонское подразделение банка были проведены операции на 200 млрд евро с деньгами из России и других стран бывшего СССР. Значительная их часть является подозрительной.

О том, что Боргену предъявлены обвинения, его адвокат Петер Шрадик рассказал накануне датскому изданию Borsen и добавил, что 12 марта в доме его клиента был проведен обыск. Борген обвиняется в том, что не смог предотвратить подозрительные транзакции, пишет Financial Times со ссылкой на человека, знакомого с ходом расследования. Из-за этого скандала расследования в отношении Danske Bank ведут сразу несколько стран, включая США. Но до сих пор индивидуальные обвинения были предъявлены только нескольким сотрудникам эстонского подразделения банка.

Борген руководил операциями Danske Bank в странах Балтии в 2009–2013 гг., поэтому следователи хотят выяснить, что ему могло быть известно. Как выяснила FT, в октябре 2013 г. один из топ-менеджеров банка предупреждал Боргена о том, что эстонское подразделение проводит слишком много операций с деньгами нерезидентов. Борген, который на тот момент уже месяц занимал должность гендиректора, ответил, что необходимо найти «середину», и предложил обсудить эту тему позже. В докладе по итогам внутреннего расследования Danske Bank сказано, что Борген не помнит, о какой «середине» он тогда говорил.

Неизвестно, кому еще были предъявлены обвинения и каков их характер, пишет Reuters. По информации Berlingske, среди этих людей нет нынешних и бывших членов совета директоров Danske Bank.

Скандал с отмыванием денег в Danske Bank стал одним из крупнейших в мире. Его акции за последний год подешевели вдвое, и банку грозят крупные штрафы. Но другие европейские банки тоже подозреваются в отмывании денег из России и стран бывшего СССР. Так, в марте выяснилось, что шведский Swedbank в 2008–2018 гг. провел через свое эстонское подразделение высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро, в основном с деньгами российских клиентов. Причем основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждает, что операции на $26 млн связаны с «делом Магнитского». Аналогичные обвинения он предъявляет и Danske Bank.

Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССРФото

Политика
Новости

Пострадавший чиновник Пак прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Ведомости
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Директор департамента Минпромторга Денис Пак считает приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву справедливым, сообщила «Интерфаксу» представитель чиновника Наталья Шатихина. По ее словам, приговор справедлив как с юридической, так и моральной точки зрения.

Пак и его представители также не считают приговор излишне строгим: «Поскольку к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания, после вступления приговора в силу у них появляется право на условно-досрочное освобождение».

Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал футболистов виновными в хулиганстве и побоях в октябре прошлого года в центре Москвы. Вместе с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким они сначала у гостиницы «Пекин» избили водителя ведущей «Первого канала», а спустя несколько часов в «Кофемании» – Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Судья назначила Кокорину наказание в виде года и шести месяцев колонии общего режима, Мамаеву – года и пяти месяцев.

По словам Кокорина и Мамаева, в обоих случаях драку спровоцировали сами пострадавшие, которые оскорбили футболистов и их друзей: водитель назвал футболистов «петухами», а Пак – нецензурным словом. Однако суд счел эти заявления бездоказательными.

Политика
Новости

Летевший из Бангладеш самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Мьянмы

Ведомости
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В аэропорту Янгон в Мьянме самолет авиакомпании Biman, летевший из Бангладеш, совершил жесткую посадку, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию аэропорта. Фюзеляж лайнера разбился на три части.

При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, рассказал The Daily Star представитель авиакомпании. По его словам, причиной инцидента стали плохие погодные условия.

На борту самолета находились 33 человека. Все они получили травмы разной степени тяжести, но тяжелых ранений нет, 15 человек госпитализировали, рассказал изданию посол Бангладеш в Мьянме.

Экономика
Новости

Reuters узнало подробности о разногласиях Китая и США по торговой сделке

Ведомости
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Дипломатическая депеша с поправками к проекту торгового соглашения из 150 страниц поступила в пятницу из Пекина в Вашингтон, передает Reuters. Документ способен свести на нет результаты долгих переговоров между странами, рассказали агентству три источника в правительстве США и три источника, проинформированных о ходе переговоров.

Собеседники агентства утверждают, что в документе много правок со стороны Китая, противоречащих основным требованиям США. В среду, 8 мая, президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Китай ошибается, если думает, что ему удастся договориться со следующим президентом-демократом.

Проект торгового соглашения состоит из семи глав. В каждой из них Пекин отказался вносить поправки в законодательство для урегулирования претензий США. В частности, Вашингтон требовал принять поправки, вводящие ответственность за хищение американской интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, принудительную передачу технологий, нездоровую конкуренцию, нелегальный доступ к финансовым услугам и манипуляции валютой.

Трамп ранее заявил, что переговоры с Китаем движутся слишком медленно, поэтому он принял решение повысить пошлины с 10 до 25% на импорт китайской продукции на общую сумму $200 млрд с 10 мая. Об увеличении пошлин американская сторона заявила накануне визита вице-премьера Китая Лю Хэ в Вашингтон для продолжения торговых переговоров. Пресс-секретарь китайского МИДа Гэн Шуан сообщил, что преодоление разногласий является «процессом переговоров» и что Китай не «избегает проблем».

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин, ознакомившись с правками Китая, были поражены масштабами изменений проекта соглашения, отмечает Reuters. По словам двух чиновников из американской администрации, именно правки со стороны Китая подтолкнули Трампа к решению повысить пошлины. По словам одного из источников, в последнем раунде переговоров «Китай стал жадным». «Китай отрекся от десятка вещей, если не больше... Переговоры прошли очень плохо, даже удивительно, что Трамп возмутился только в воскресенье», – пояснил он.

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Политика
Новости

Власти США назвали дату выхода Бутиной на свободу

Ведомости
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Осужденная в США россиянка Мария Бутина выйдет на свободу 5 ноября, сообщили ТАСС в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся министерству юстиции США.

Сейчас Бутина находится в следственном изоляторе в штате Вирджиния, отметили и в ведомстве. Дата ее перевода в федеральную тюрьму пока неизвестна.

В конце апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам заключения. Ее признали виновной в сговоре с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне. После отбытия приговора ее депортируют в Россию.

Российские власти считают Бутину политической заключенной. Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор в отношении россиянки. По его словам, непонятно, за что осудили Бутину и какое преступление она совершила.

Политика
Новости

Россия решила выслать двух шведских дипломатов

Ведомости
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Министерство иностранных дел России попросило покинуть страну двух шведских дипломатов, рассказала «РИА Новости» представитель внешнеполитического ведомства Швеции Анна Лундблад. По ее словам, Москва решила выслать дипломатов в ответ на действия шведской стороны. «Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, кроме этого ответила отказом на выдачу нескольких дипломатических виз», – пояснила Лундблад.

Она не стала уточнять, что именно стало причиной для отказа в визах российским дипломатам.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не стала комментировать информацию о высылке шведских дипломатов. «Не вдаваясь в глубину этой проблемы, я могу сказать, что в вашем вопросе содержится глобальный ответ: речь идет о фразе «в ответ», – пояснила Захарова.

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Экономика
Новости

Минфин не будет ужесточать налоговый режим для торговцев маркированными товарами

Ведомости
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Правительство не будет полностью запрещать малому бизнесу, торгующему маркированными товарами, применять специальные налоговые режимы. Запрет на использование патентов и единого налога на вмененный доход (ЕНВД) коснется только продавцов меховых изделий, обуви и лекарств, сообщили в пресс-службе Минфина. Такое решение было принято по итогам встречи первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса.

В Минфине пояснили, что в торговле меховыми изделиями, обувью и лекарствами наиболее высока недобросовестная конкуренция между крупным и мелким бизнесом. Кроме того, эти категории товаров в основном продаются в мономагазинах, поэтому специализирующиеся на них торговые точки не столкнутся с необходимостью вести раздельный учет маркируемых и немаркируемых товаров.

Ранее Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает введение запрета для продавцов товаров, которые подлежат маркировке, использовать ЕНВД и патенты.

В конце апреля «Опора России» направила Силуанову обращение с критикой этой инициативы. По мнению организации, она может привести к массовому закрытию небольших магазинов, для которых ЕНВД – один из самых востребованных специальных налоговых режимов.

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