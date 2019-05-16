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МВД уточнило число задержанных во время протестов в Екатеринбурге

Число задержанных по итогам несанкционированной акции протеста против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга составило 70 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых. По его словам, трое задержанных – несовершеннолетние.

Всего за три дня протестов было составлено 102 протокола о правонарушении в отношении 98 человек.

Ранее пресс-служба Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга сообщила об аресте 21 участника несанкционированной акции протеста. Сроки ареста составляют от двух до 10 суток. Всего в суд было подано 24 материала на задержанных участников. Накануне Znak.com сообщил, что во время акции протеста задержали около 68 человек. Среди задержанных были несовершеннолетние, утверждало издание.

Первая стихийная акция протеста против строительства храма произошла вечером 13 мая. В этот день место под строительство храма в сквере огородили сетчатым забором. Протестующие снесли ограждение. Участникам акции протеста противостояли «спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика». Вечером следующего дня, 14 мая, акция протеста была возобновлена. Согласно официальным данным, во второй день протестов полиция задержала 26 протестующих. Суд приговорил задержанных к административным арестам на срок от трех до 10 дней. На третий день протестов по периметру места под строительство храма возвели постоянный железный забор.

Как прошла акция «Включи свет», организованная противниками храма в Екатеринбурге