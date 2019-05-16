«В моем городе живут самые ответственные люди». Что думают о протестах из-за храма известные екатеринбуржцы

Anton Basanayev / AP Photo

В центре Екатеринбурга на месте сквера у Театра драмы власти хотят построить храм Святой Екатерины. В ночь на 13 мая в сквере появился забор на месте будущего строительства, после чего начались акции местных жителей, выступающих за сохранение сквера. На акции 15 мая были задержаны 33 человека, правозащитники сообщили о 68 задержанных. «Ведомости» собрали мнения политиков и деятелей искусства, родившихся или живущих в Екатеринбурге, о протестах местных жителей и планах властей построить храм.

Евгений Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга: «Горожане разделились на два лагеря: одни, выпучив глаза, за храм, другие за сквер. Я, конечно же, за сквер. Но люди, которые это заварили, остаются в стороне. Ситуация связана напрямую с губернатором: он за какие-то услуги, оказанные лично ему, рассчитался городским имуществом – сквером. Он обязан эту ситуацию остановить... Я веду себя выдержанно, потому что от меня зависит многое. Я вижу, как разгорается костер, и не собираюсь плескать туда керосина. Не исключаю, что сегодня (16 мая) я могу прийти, но посмотрю по ситуации» («Эхо Москвы»).

Евгений Разумный / Ведомости

Монеточка (Елизавета Гырдымова), певица: «Я всегда знала, что в моем городе живут самые ответственные люди, которые знают, чего они хотят, ценят то, что им дорого и борются за это. Это качества, которые в нас воспитывают через детские сказки, рассказы о храбрых героях и патриотические фильмы... Но которые так редко встречаются в настоящей взрослой жизни. Это уже не первый раз, когда жители Екатеринбурга своим примером показывают, что они осознают право выбора судьбы для своего города и стремятся его реализовывать в любых обстоятельствах. И я мечтаю, что наступит тот день, когда в нашей стране это не будет никого удивлять» (Instagram).

Наташа Шарапова / Ведомости

Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф»: «Казалось бы, все хорошо, активное гражданское общество, люди отстаивают свое мнение, но вот что меня смущает. Храмы в городе строили всегда – и в далеком, и в недалеком прошлом, но активное противостояние получилось только нынче. Значит, появились некие силы, кому это понадобилось именно сейчас. Я по своей артистической работе имею некоторый опыт манипуляции общественным сознанием. Любой концерт или спектакль – так или иначе манипуляция. В данной ситуации с противостоянием строительству храма Святой Екатерины я вижу явные признаки именно таких манипуляций массами. Я не возьмусь утверждать, кто заказчик этих манипуляций и какова конечная цель, это не моей компетенции задача, но чьими руками это делается, вполне очевидно» (Е1.RU).

Максим Стулов / Ведомости

Николай Коляда, драматург, художественный руководитель «Коляда-театра» в Екатеринбурге: «Пришeл, потому что все пришли. Куда все, туда и я. Я не за храм и не за сквер. Я за то, чтобы с людьми не разговаривали как с быдлом. Я сам восстанавливал храм в Кустанайской области и знаю, что его нужно строить с любовью» («Медиазона»).

НП «Коляда-Театр»

Игорь Сахновский, писатель: «Я поддерживаю мнение горожан, которые не хотят жертвовать сквером ради нового храма. По-моему, для такого храма есть достаточно других мест... Если же говорить в целом, это история не столько о сквере и храме, сколько о вполне естественном желании горожан, чтобы к их мнению прислушивались» (It’s My City).

Игорь Сахновский / Facebook

Сергей Бобунец, участник группы «Смысловые галлюцинации»: «Нельзя вот так просто взять и отмазаться от этой истории. Никому. То, что храм на месте сквера совсем необязателен, и то, что в любом «богом забытом» районе он принесет больше пользы, – это очевидно. После стычек – вообще не нужен. Не будет он плюсом к карме. Но очевидно и то, что большая часть журналистов и блогеров просто работают на резонансный контент. А «кто не скачет – тот за храм» – это уже совсем ниже плинтуса. Друзья, будьте бдительными и мудрыми. Делайте паузы, прислушивайтесь к внутреннему голосу, не поддавайтесь на провокации. Екатеринбург – город хороших и умных людей. Да будет так» (Instagram).