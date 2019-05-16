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Губернатор Хакасии выиграл второй иск о защите чести против пресс-секретаря «Роснефти»

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Абаканского городского суда.

Бывший депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов выдвигался на пост губернатора от КПРФ и был избран осенью 2018 г. После этого, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», Леонтьев назвал Коновалова «дебилом» и добавил, что «если при нем Россия потеряет Хакасию как территорию, это не будет для страны болезненным». Леонтьев пообещал обжаловать решение суда. «Я подам апелляцию и сделаю публичным как само исковое заявление, так и мой ответ на него», – сказал он ТАСС.

Коновалов уже побеждал в суде по иску к Леонтьеву о защите чести и достоинства. Его претензии касались высказывания пресс-секретаря «Роснефти» в эфире ТВ7 о том, что избирательная кампания Коновалова спонсируется холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский». В январе 2019 г. Абаканский городской суд частично удовлетворил иск Коновалова, поданный к Леонтьеву и ООО «Видеоканал-Абакан» (учредитель местного канала ТВ7), обязав канал разместить опровержение выпущенной в эфире информации.