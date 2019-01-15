Губернатор Хакасии выиграл суд по иску о защите чести и достоинства к Леонтьеву

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Губернатор Хакасии, коммунист Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к тележурналисту и пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.
После победы коммуниста в первом туре губернаторских выборов Леонтьев заявил, что избирательная кампания Коновалова спонсируется холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский». Сюжет с заявлением Леонтьева вышел 20 сентября 2018 г. в программе NotaBene в эфире ТВ7.
Суд указал, что истец был обвинен в «совершении коррупционных действий, указывающих на подкуп избирателей, незаконное финансирование избирательной кампании». В результате он вынес решение в пользу Коновалова, хотя представители Леонтьева утверждали, что высказывание пресс-секретаря «Роснефти» является не утверждением о факте, а носит оценочный и субъективный характер. Суд обязал ТВ7 опубликовать опровержение.
Коновалов подавал иски к Леонтьеву и к телеканалу ТВ7 – ООО «Видеоканал-Абакан», входящему в медиагруппу «Юг Сибири». В то же время коммунист не стал подавать второй иск к Леонтьеву, назвавшему его «дебилом», отмечает газета. Политолог Михаил Верхотуров в беседе с изданием предположил, что губернатор Хакасии не хочет ассоциировать себя с заявлением Леонтьева. Юрист медиагруппы «Юг Сибири» и Леонтьев отказались комментировать газете решение суда.
Политика
Новости
Прокуратура нашла у экс-главы Серпуховского района 565 участков земли и 22 машины
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Генеральная прокуратура России нашла у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна 565 участков земли и 22 машины. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, сообщает ТАСС.
По словам Куренного, данное имущество оценивается в 10 млрд руб. Теперь Генпрокуратура в ближайшие дни подаст в суд иск об изъятии его в доход государства. «Выявленное имущественное положение Шестуна не соответствует никоим образом его официальным доходам», – отметил Куренной. Речь идет о земельных участках, зарегистрированных на подставных лиц, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с материалами дела.
Шестун руководил Серпуховским районом около 15 лет. В настоящее время он содержится в московском СИЗО «Лефортово». Его арестовали летом 2018 г. по обвинению в превышении должностных полномочий, которое потом переквалифицировали на обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации преступных денег (ч. 4 ст. 174.1) и незаконном предпринимательстве (ст. 289). Следствие считает, что Шестун в 2008–2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб. Шестуну грозит до 10 лет лишения свободы.
Сам экс-главы района считает дело сфабрикованным с целью не допустить его до выборов главы района. В прошлом году Шестун выступил с открытым обращением к президенту, в котором сообщил о конфликте с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и заявил, что уйти в отставку его уговаривали начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов и руководитель управления «К» ФСБ Иван Ткачев. Шестуну грозили уголовными делами, если он не откажется от участия в предстоящих в районе выборах. Аудиозаписи этих разговоров Шестун тоже опубликовал.
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Совет директоров Schlumberger уже на этой неделе примет решение о необходимости продления оферты о покупке российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил сегодня председатель совета директоров EDC Александр Шохин.
«До конца этой недели совет директоров Schlumberger должен принять решение – продлевать менеджменту мандат на переговоры по покупке EDC или нет. Schlumberger согласилась на передачу части технологий российской компании еще в начале лета. До последнего момента описывалась сама технология передачи интеллектуальной собственности. Решено это реализовать в виде дополнительных соглашений с правительством и компанией», – сказал Шохин. По его словам, компания выполнила все условия сделки, поэтому было бы странно отказывать ей в согласовании.
«Оферта может автоматически закончиться. Они же ее продлевают раз в квартал каждый год», – отметил Шохин.
Еще в ноябре 2018 г. Шохин говорил, что, если покупка EDC не состоится до конца года, есть риск, что она сорвется вообще.
Российские власти уже больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в EDC. В 2015 г. ФАС затянула согласование сделки, и в итоге она не состоялась. Летом 2017 г. Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале 2018 г снизила планку до 50% минус 1 акция и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду. Помимо этого Schlumberger обязалась не только продать долю в EDC, если США усилят санкции против российского нефтегазового сектора, но и оставить в российской компании свои технологии.
В конце октября руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям примет решение по сделке в течение двух недель, а шансы на одобрение сделки повысились. С тех пор новостей о сделке со стороны российских властей не было.
EDC – крупнейшая буровая компания России. Помимо комплексных услуг по наземному бурению она способна работать и на шельфе. В 2015 г. она провела обратный выкуп акций и делистинг. По данным на конец 2014 г., 30,2% акций EDC принадлежало директору компании Александру Джапаридзе, 22,4% – Александру Путилову. Небольшой пакет принадлежит президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.
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Министр труда Максим Топилин считает одномоментное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза проблематичным для бюджетов. Об этом он рассказал ТАСС.
«Одномоментно, я считаю, проблематично это сделать для бюджетов, особенно для региональных бюджетов», – заявил Топилин. По его словам, повышение МРОТа в два раза пока не обсуждалось с представителями работодателей и профсоюзов.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила расширить потребительскую корзину и увеличить привязанный к ней МРОТ вдвое. На сегодняшний день он не соответствует минимальным потребностям, отметил председатель ФНПР Михаил Шмаков. Согласно предложениям федерации МРОТ должен быть равен минимальному потребительскому бюджету. Шмаков отметил, что размер прожиточного минимума, рассчитанный на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТа. Согласно документу, с 1 января месячный минимальный размер оплаты труда увеличен на 117 руб. до 11 280 руб.
Начало пенсионной реформы, рост НДС и новый дачный закон. Что изменится с нового года
Евгений Разумный / Ведомости
Повышение пенсионного возраста С 1 января 2019 г. начнется реализация пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться и в конечном итоге для женщин составит 60 лет, для мужчин – 65 лет
1/12
Александра Астахова / Ведомости
Налог на доход самозанятых Пока он будет действовать только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Встать на учет в налоговом органе можно через приложение «Мой налог». Две налоговых ставки: 4% с доходов от реализации товаров, работ и услуг физическим лицам, 6% – от реализации ИП и юридическим лицам
2/12
Максим Стулов / Ведомости
Рост НДС с 18% до 20% Согласно федеральному бюджету на 2019 г., повышение ставки НДС принесет казне дополнительные 495 млрд руб. По оценке Центробанка, мера ускорит инфляцию в следующем году до 4–4,5%. На отдельные категории товаров, например на лекарства, сохранится льготная ставка налога
3/12
Евгений Разумный / Ведомости
МРОТ на уровне прожиточного минимума Фактически МРОТ сравняли с прожиточным минимумом с 1 мая 2018 г. Однако с 1 января показатель МРОТ будет официально рассчитываться как 100% величины прожиточного минимума и в 2019 г. составит 11 280 руб.
4/12
Сергей Портер / Ведомости
Новые правила для дачников Владельцев земельных участков разделят на две категории: садоводы и огородники. Разграничение произойдет в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка и определит статус застройки на нем. Также останется всего две разновидности некоммерческих товариществ вместо существующих на данный момент девяти
5/12
Максим Стулов / Ведомости
Еще один выходной Работающие граждане будут освобождаться от работы на один день для прохождения диспансеризации. Получить освобождение можно будет один раз в три года. Какой именно это будет день, работник и работодатель будут решать совместно
6/12
Максим Стулов / Ведомости
Отмена налога на движимое имущество организаций С 1 января 2019 г. компании будут платить налог только на недвижимость. Данная мера ослабления налоговой нагрузки для юридических лиц должна хотя бы частично компенсировать повышение НДС
7/12
Евгений Разумный / Ведомости
Появятся невозвратные билеты РЖД сможет продавать такие билеты на поезда дальнего следования. Однако некоторые условия, при которых билет можно будет вернуть, сохранятся. Например, в случае внезапной болезни пассажира или следующего вместе с ним члена семьи
8/12
Валерий Шарифулин/ТАСС
Снижение нормы беспошлинного провоза товаров При пересечении границы наземным транспортом с 1 января нормы беспошлинного провоза уменьшатся до 500 евро и 25 кг. Ввозная пошлина составит 30% от части суммы, превышающей эти нормы, но не менее 4 евро за 1 кг лишнего веса товара
9/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Отмена госпошлины в случае электронной регистрации ИП и юридических лиц Нововведение позволит предпринимателям сэкономить до 4000 руб. В случае электронной подачи документов не нужно будет платить за регистрацию изменений в учредительные документы и прекращение деятельности ИП и юрлиц
10/12
Максим Стулов / Ведомости
Страхование вкладов малого бизнеса С 1 января деньги на счетах и вкладах малого бизнеса подлежат страхованию. До этого подобной привилегией пользовались только физические лица и ИП. Максимальная сумма возмещения останется прежней: 1,4 млн руб.
11/12
Евгений Разумный / Ведомости
Рост взносов для ИП без работников Фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование в 2019 г. будут увеличены. Взносы на пенсионное страхование будут рассчитываться исходя из дохода, тогда как выплаты на ОМС будут фиксированными – 6884 руб. Изменения коснутся также адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных
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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми, которые в конце прошлого года согласовало правительство, сообщает «Интерфакс». По ее словам, речь идет об увеличении льготного периода кредитования, новых субсидиях и списании части долга по кредиту за счет государства.
Голикова анонсировала новые меры поддержки для семей с ипотекой в конце 2018 г., но тогда не раскрыла подробностей. Теперь она уточнила, что согласованные правительством меры предусматривают продление действия льготной ставки на ипотечный кредит на весь период кредитования и выделение субсидий «исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта».
Правительство также готово возместить банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи, где родился третий ребенок, в размере 10% от задолженности, но не более 450 000 руб., отметила Голикова. В конце декабря она говорила также, что подписала доклад о снижении ставки по ипотеке для Дальнего Востока с 6 до 5%.
Ранее Сбербанк и ВТБповысили ставки по ипотеке. Ставки увеличились как на новостройки, так и на готовое жилье. Оба банка пообещали повысить ипотечные ставки после того, как 14 декабря 2018 г. Центробанк увеличил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,75% годовых. Сбербанк и ВТБ вместе выдают две трети ипотечных кредитов в стране.
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Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков раскритиковал «дочку» «Газпрома» за повышение цен на газомоторное топливо.
«Вы ни с того ни с сего, с перепугу какого-то, перед Новым годом подняли [цену] с 14 до 18 руб. Не надо это делать. Не надо пугать людей, и нет такой необходимости сегодня. Ну оставьте вы на год, на два, пока люди переоборудуются. Они тратят деньги, покупают технику на природном газе, которая дороже. Поэтому надо помочь этим людям. Зачем это вы делали? Я вам делал замечание, а вы вот все же 29 декабря подняли до 18 руб. Я хочу вам сделать серьезное замечание», – сказал Зубков на секции по газомоторному топливу Гайдаровского форума.
«Замечание принято. Принимается к исполнению», – ответил на критику генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев.
«Газпром» последовательно развивает в России сеть газозаправочных станций. В эксперименте по переводу техники на газ участвует компания «Мираторг». Сам «Газпром» перевел на газомоторное топливо уже 7500 автомобилей, или 40% автопарка, рассказал сегодня Зубков.
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Роспотребнадзор опроверг причастность к цензуре в комиксе о супергерое Дэдпуле издательства «Комильфо». Служба не имеет полномочий проводить экспертизы и консультации по поводу наличия в книгах пропаганды нацизма, а также не может выдавать аккредитацию экспертам на право проводить подобные проверки, говорится в сообщении.
«Роспотребнадзор в соответствии с действующим законодательством не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацисткой символики», – говорится в сообщении.
«Комильфо» пришлось внести «цензурные правки» при печати книги о супергерое Дэдпуле после консультации с экспертом Роспотребнадзора, ранее сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главного редактора издательства Романа Дмитровского. Эта книга – сборник комиксов издательства Marvel Comics, переведенных на русский язык. В ней рассказывается о борьбе Дэдпула с неонацистом по имени Барон Земо. Часть комикса написана от имени отрицательного персонажа, который, к примеру, рассуждает о величии белой расы, пишет «Коммерсантъ».
Как отмечает «Коммерсантъ», издательство обратилось к эксперту Вали Енгалычеву, аккредитованному при Роспотребнадзоре. В данном случае нужна была экспертиза, чтобы убедиться в соответствии перевода российскому законодательству, пояснили газете в издательстве. Енгалычев пришел к выводу, что одна из историй в сборнике содержит пропаганду нацизма, из-за чего «Комильфо» решило удалить эту историю из книги.
Политика
Новости
Авен назвал непродуктивными вложения в церковь по сравнению с образованием
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Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен считает непродуктивными большие вложения в церковь по сравнению с инвестициями в образование. Сам он привлекает в образование «миллионы долларов», отметил банкир.
«Те цифры, что нам показали здесь, – они плохие. То, что люди вкладывают в церковь, извиняюсь, конечно, я человек невоцерковленный... то, что вкладывают в церковь значительно больше, чем в образование, вообще говоря, это не очень продуктивно... Но в хоккей точно вкладывают больше, чем в образование», – сказал Авен во время делового завтрака Forbes на Гайдаровском форуме.
«Я занимаюсь фандрайзингом для РЭШ. Российская экономическая школа – лучшее с большим отрывом экономическое образование в стране, единственное, которое выдерживает сопоставление с западными вузами в полной мере. Единственное. Оттуда люди уезжают в Гарвард и Принстон каждый год учиться там потом. Вот мы ходим с протянутой рукой, мало того что сами собираем деньги, но пытаемся собрать деньги с частных лиц. Давать деньги никто не хочет», – рассказал Авен.
По его словам, удалось собрать эндаумент-фонд объемом лишь $30 млн. «Но это $30 млн на экономическое образование здесь и $30 млрд – эндаумент Гарварда... Конечно, трудно конкурировать», – отметил банкир.
Он отметил, что инвестиции в образование обычно не связаны с желанием получить возврат этих инвестиций. «Никто не будет вкладывать деньги, чтобы заработать деньги... мы найдем, на чем заработать деньги без образования», — заметил бизнесмен. «Единственный стимул вкладывать в образование — это моральный долг, отношение к стране и своим собственным учителям. Вот я вкладываю деньги в Российскую экономическую школу, потому что я всем, что я знаю, я обязан академику Шаталину, академику Петракову и тем, кто меня учил», — сказал Авен.
Храмы, мечети и синагоги, построенные на деньги российских бизнесменов
Wikimedia, Евгений Разумный / Ведомости
Герман Греф, президент Сбербанка Вложил деньги в строительство Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде (на фото)
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Илья Тимин / РИА Новости, Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома» Принимал участие в строительстве церкви Смоленской иконы Божией Матери (на фото), храма Великого князя Александра Невского в Кировском районе Ленобласти и храма Сретения Господня в Орловской области. Миллер входит в попечительский совет Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы. Помимо него в совет фонда входят Герман Греф, Владимир Якунин, Владимир Потанин
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храм Святого Благоверного князя Александра Невского при МГИМО / Ведомости
Владимир Потанин, президент «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Принимал участие в строительстве храмового комплекса Новомучеников и исповедников церкви Русской в Норильске, храме великомученицы Варвары в Норильске и храме Святого Благоверного князя Александра Невского при МГИМО (на фото)
3/20
Wikimedia, Евгений Разумный / Ведомости
Геннадий Тимченко, владелец Volga Group Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко принимал участие в восстановлении Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, строительстве Свято-Владимирского скита (на фото) и воссоздании Смоленского скита. В 2014 г. производитель воды «Акваника», который входит в Volga Group, заключил контракт с РПЦ на использование ее товарного знака «Муромский источник», писал РБК. Представитель финансово-хозяйственного управления РПЦ уточнял изданию, что проект был запущен специально для финансирования программы строительства и реконструкции церквей «200 храмов»
4/20
Wikimedia, Сергей Портер / Ведомости
Владимир Якунин, бывший президент РЖД Принимал участие в восстановлении московского храма Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором (на фото), а также православного храма в таллинском районе Ласнамяэ
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PhotoXPress, Евгений Разумный / Ведомости
Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Помогал в восстановлении храма равноапостольного князя Владимира Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Московского епархиального дома (на фото)
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Moscow ChurchTrinity BellTower, Евгений Стецко / Ведомости
Алексей и Дмитрий Ананьевы, бывшие банкиры Участвовали в восстановлении Троице-Сергиевой лавры, Валаамского монастыря, помогали Псково-Печерскому монастырю, сообщал «Царьград». По данным Forbes, они помогли восстановить храм Живоначальной Троицы в Серебренниках (на фото), который посещают больше 10 лет. Реставрация обошлась примерно в $300 000. По словам Алексея Ананьева, в реконструкцию вложились не только братья, «все прихожане участвовали»
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Panoramio, Евгений Разумный / Ведомости
Владимир Лисин, основной акционер НЛМК Участвовал в восстановлении колонны Воинской Славы в Свято-Троицком Измайловском соборе. По данным Forbes, Лисин оказывал финансовую помощь храму Христа Спасителя в Москве (на фото), Благовещенскому кафедральному собору в Воронеже, мужскому и женскому Задонским монастырям в Липецкой области. Как говорится на сайте НЛМК, компания «на протяжении многих лет оказывает всестороннюю помощь Русской православной церкви и активно участвует в воссоздании и реставрации церковных храмов и памятников культуры»
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Максим Стулов / Ведомости
Сулейман Керимов, российский миллиардер, сенатор Инвестировал в реконструкцию соборной мечети в Москве (на фото), писал РБК. Ее реконструкцию оценивали в $170–200 млн. Выступая на церемонии открытия, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин отмечал, что основной вклад в строительство внес Керимов. Его имя было увековечено на мемориальной табличке на стене мечети
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Спасо-Вознесенский кафедральный собор, Андрей Махонин / Ведомости
Михаил Гуцериев,основной владелец группы «Сафмар» Был одним из инвесторов реконструкции соборной мечети в Москве, отмечал РБК. Также он принимал участие в строительстве Свято-Михайловского собора, Спасо-Вознесенского кафедрального собора в Ульяновске (на фото) и храма Покрова Пресвятой Богородицы в ХМАО
10/20
Wikimedia, Андрей Гордеев / Ведомости
Петр Авен, председатель совета директоров группы Альфа-банк Учрежденный Петром и Еленой Авен благотворительный фонд «Поколение» восстановил Яунпиебалгскую церковь Святого Фомы в Латвии (на фото)
11/20
«Вольное Дело», РИА Новости
Олег Дерипаска, владелец «Базового элемента» Основанный бизнесменом благотворительный фонд «Вольное дело» построил несколько храмов в рамках совместного проекта «Золотое кольцо Усть-Лабинска». В частности, на личные средства Дерипаски построен Свято-Владимирский храм в Усть-Лабинске (на фото)
12/20
Московский еврейский общинный центр, AP
Роман Абрамович, совладелец Evraz Абрамович – один из крупнейших спонсоров Московского еврейского общинного центра и синагоги Бейс Менахем в Москве (на фото)
13/20
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Токарев, президент ПАО «Транснефть» При поддержке «Транснефти» было построено, реконструировано и восстановлено много православных храмов, в частности храм Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» и Патриарший Успенский собор Московского Кремля (на фото)
14/20
vk.com/hramtatianikogalym, Евгений Разумный / Ведомости
Вагит Алекперов, президент и совладелец «Лукойла» Вложил деньги в строительство храма мученицы Татианы в Когалыме (на фото)
15/20
Сайт Русской Православной Церкви, Сергей Портер / Ведомости
Константин Малофеев, основатель инвесткомпании Marshall Capital Малофеев помогал в строительстве храма Святителя Спиридона Тримифунтского Свято-Преображенского подворья Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы (на фото). Фонд Святителя Василия Великого, председателем попечительского совета которого является Малофеев, помогает Русской православной церкви и реализует более 30 программ в российских регионах
16/20
Wikimedia, Евгений Разумный / Ведомости
Алишер Усманов, основатель USM Holdings Пожертвовал сотни миллионов рублей на строительство Белой мечети в Болгаре (на фото), сообщал РБК. По данным «Коммерсанта», благодаря поддержке Усманова была отреставрирована Читинская соборная мечеть, а также построена читинская медресе «Забайкалье». Мэр Казани рассказывал РБК, что Усманов внес свой вклад и в возрождение православного Крестовоздвиженского храма
17/20
Донской мужской монастырь, Евгений Разумный / Ведомости
Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Инвестировал в реконструкцию Малого собора Донского монастыря (на фото). Учрежденный Вексельбергом культурно-исторический фонд «Связь времен» в 2004 г. взял на себя все расходы по возвращению Свято-Данилову монастырю Даниловских колоколов из Гарвардского университета (США)
18/20
vk.com/public111578505, Евгений Разумный / Ведомости
Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система» АФК «Система» инвестировала в строительство храма Священномученника Ермогена, патриаршего подворья в Крылатском (на фото)
19/20
Хайдуков Олег / Храмы России
Андрей Козицын, гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Участвовал в строительстве храма и монастыря в честь Царственных Страстотерпцев в Свердловской области (на фото), Свято-Троицкого храма в Шадринском районе и храма Святой Екатерины в Екатеринбурге
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Движение поездов приостановлено между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» Филевской линии Московского метрополитена по техническим причинам, сообщает пресс-служба метро Москвы в своем Twitter.
«На Филевской линии между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет движения поездов по техническим причинам. Поезда ходят между «Александровским садом» и «Багратионовской», – уточняется в сообщении. Ориентировочное время восстановления движения на голубой линии – 30 минут, отметила пресс-служба подземки.
По словам источника «Интерфакса», причиной сбоя могла стать неисправность оборудования контактного рельса. Собеседник агентства рассказал, что утром произошло задымление короба контактного рельса, которое около 09.40 было ликвидировано.
Ранее из-за воды в тоннеле было закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская». Откуда взялась вода, не уточняется. Позже пресс-служба метрополитена сообщила, что движение на участке восстановлено.
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Чистая прибыль Сбербанка в 2018 г. выросла на 20,3% до 811 млрд руб. (по РСБУ), сообщил сегодня госбанк. За 2017 г. Сбербанк получил 674 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам, увеличив ее на 30% по сравнению с 2016 г.
В декабре Сбербанк получил 52,2 млрд руб. чистой прибыли, что на 4,6% больше, чем в декабре 2017 г.
Сбербанк продолжил наращивать кредиты физлицам (+25,3%) и юрлицам (+13,2%), сумма выданных за 2018 г. кредитов достигла 16 трлн руб. Портфель ипотеки вырос за год на 25%. «Рентабельность капитала выросла до 22,6%, отношение расходов к доходам улучшилось до 30,9%, а расходов к активам – до 2,3%. Данные результаты соответствуют финансовому плану в рамках Стратегии 2020», – приводятся в сообщении слова зампреда Сбербанка Александра Морозова.
Котировки Сбербанка слабо отреагировали на публикацию финансовых результатов за прошлый год: рост составил около 0,5%.
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Нижний Новгород – наиболее комфортный город для жизни в России, свидетельствуют результаты исследования сервиса Numbeo, который специализируется на сборе статистических данных о городах и странах. Нижний Новгород занял 109-е место среди 226 городов по всему миру по качеству жизни.
Из российских городов в рейтинг также вошли Санкт-Петербург (182-е место), Москва (191-е), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е). На первом месте рейтинга оказался город Канберра (Австралия). В топ-5 вошли Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).
Худшими, по мнению экспертов, для проживания являются Манила (Филлипины), Пекин (Китай), Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Каракас (Венесуэла).
Эксперты Numbeo при составлении рейтинга учитывали такие показатели, как покупательная способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение стоимости недвижимости и доходов людей, транспортная загруженность, экологическое состояние города и климат.
10 городов мира, где дороже всего переночевать
Spencer Watson / Unsplash
Агентство Bloomberg, используя данные Airbnb, составило рейтинг городов, где дороже всего переночевать. Агентство учитывало среднесуточную стоимость аренды жилья через Airbnb. Майами занимает первое место – $205 за ночь
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Qusai Akoud / Unsplash
На втором месте Бостон – $195 за ночь
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Evelyn Paris / Unsplash
На третьем – Рейкьявик – $194
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PIXABAY
В Тель-Авиве переночевать в среднем обойдется в $188
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Alex Block / Unsplash
Замыкает топ-5 Дубай – $185 за ночь
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Ryan Waring / Unsplash
Переночевать в Лос-Анджелесе в среднем стоит $180, подсчитал Bloomberg
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Mitch Lensink / Unsplash
В Амстердаме – чуть дешевле – $178
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Unsplash
В Сан-Франциско как и в Амстердаме за ночь в среднем берут $178
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Pixabay
Переночевать в Иерусалиме обойдется в $173
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Unsplash
В Сиднее за ночь тоже в среднем придется заплатить $173
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Суд в Токио сегодня отказался выпустить под залог бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, передала японская телерадиовещательная корпорация NHK. Гон, таким образом, останется под стражей.
Перед судебным заседанием адвокат Гона признал, что не верит в освобождение подзащитного под залог. Предполагается, что полгода, остающихся до суда, Гон проведет за решеткой.
Гона, а также бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли задержали 19 ноября 2018 г. в Токио. Гона обвинили в занижении размера своего пятилетнего вознаграждения вполовину – на $44 млн – в отчетности для Токийской фондовой биржи, а Келли – в пособничестве Гону. 25 декабря суд отпустил Келли под залог, но Гону содержание под стражей продлили из-за новых обвинений. По данным следствия, он, возглавляя Nissan, мог списать на компанию свои личные потери от финансовых операций. 8 января Гон отказался признать вину в суде.
Трехразовое питание и 8 часов сна. Как отбывает арест Карлос Гон
Shuji Kajiyama / AP
Карлоса Гона арестовали 19 ноября в Токио, куда он прибыл частным самолетом. Топ-менеджера подозревают в том, что он годами занижал в отчетах сумму вознаграждения для уклонения от налогов. Арест Гон отбывает в токийском центре содержания (на фото)
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Kyodo / via REUTERS
Заключенным в этом центре отводят восемь часов в сутки на сон и 30 минут - на физические упражнения, выяснил Bloomberg. На фото: типичная одиночная камера в центре
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Kyodo / via REUTERS
Душ заключенным положен дважды в неделю. На фото: одиночная камера в токийском центре содержания
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Kyodo / via REUTERS
Посетители к Гону не допускаются, сообщил корреспондент The Wall Street Journal, побывавший в учреждении. По данным AFP, топ-менеджеру разрешили кратко повидаться с послом Франции и консулом Бразилии. Последний сообщил, что общался с Гоном через стекло
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Kyodo / via REUTERS
Питание в центре содержания трехразовое
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Shuji Kajiyama / AP
Гон находится в том же учреждении, где содержались адепты секты «Аум Синрикё», устроившие зариновую атаку в метро Токио в 1995 г., пишет Bloomberg
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Katsumi Kasahara / AP
22 ноября Nissan отправил Гона в отставку с поста председателя совета директоров. Теперь надо не допустить концентрации власти в руках одного человека и создать более устойчивую структуру управления, заявил гендиректор Nissan Хирото Сайкава