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BBC узнала о «помощи» Михаила Леонтьева губернатору Хакасии на выборах

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев записал телесюжет о кандидате в губернаторы Хакасии от КПРФ Валентине Коновалове — противнике губернатора Виктора Зимина. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на двух человек, знакомых с подготовкой второго тура.

По их словам, Леонтьев приезжал на несколько дней после первого тура выборов в Абакан — столицу республики.

В снятом им сюжете, который выйдет на местном телевидении в ближайшее время, Леонтьев рассказывает о том, что кампанию Коновалова финансировало угледобывающее предприятие «Разрез Аршановский» (входит в холдинг «Рутэк» депутата Госдумы Глеба Хора).

Как рассказал один из собеседников BBC, в сюжете говорится, что коммунистов «купили угольщики». «А здесь такого не любят. Это считается некрасиво, такая темная сторона. Коммунисты тут шесть лет воевали именно против этого Аршановского разреза. Они проводили митинги, приезжала Евгения Чирикова», — отметил он. По его словам, Леонтьев в телесюжете «в своей традиционной манере» будет сидеть в студии и рассказывать об этом.

Другой собеседник BBC подчеркнул, что у главы «Роснефти» Игоря Сечина очень хорошие отношения с Зиминым. «В штабе Зимина решили, что надо привлечь узнаваемые лица в свою кампанию», — отметил источник.

Лентьев подтвердил, что ездил в Абакан «поддержать человека». Кого именно, он уточнить отказался: «Не скажу! Но понятное дело, что не коммуниста». Он отметил, что не знает, выйдет ли сюжет и «есть ли вообще какой-то сюжет».

В первом туре выборов 9 сентября Коновалов (44,8%) уверенно выиграл у Зимина (32,4%).

Хакасия оказалась одним из четырех регионов, где по итогам единого дня голосования пройдет второй тур. В этой республике, а также в Хабаровском крае и Владимирской области он состоится в воскресенье, 23 сентября. В Хабаровском крае губернатор Вячеслав Шпорт предложил противнику — кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу — стать первым вице-губернатором, и тот принял предложение. Во Владимирской области, по данным РБК, противнику губернатора Светланы Орлов предложили должность вице-спикера.

В Приморском крае торой тур прошел 16 сентября. Итоги выборов в этом регионе ЦИК 19 сентября рекомендовал признать недействительными. Кандидат от КПРФ в Приморье Андрей Ищенко сообщал, что ему предлагали должность вице-губернатора. «Я их послал», — отметил он.