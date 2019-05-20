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Зеленский назвал Крым и Донбасс украинскими территориями

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи после церемонии инаугурации назвал Крым и Донбасс украинскими территориями. Он подчеркнул, что его первоочередной задачей является прекращение огня в Донбассе.

«Чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все, и я точно не буду принимать слабые решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если будет надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», – заявил Зеленский.

Он пояснил, что главным шагом к достижению мира станет возврат всех пленных. «Наш следующий вызов – возвращение всех потерянных территорий. Неверная формулировка, нельзя потерять то, что наше по праву. И Крым, и Донбасс. Мы потеряли не только территории, но и людей. За все эти годы власть ничего не сделала для них, они не чужие, они украинцы», – сказал он.

В здании Верховной рады 20 мая прошла церемония инаугурации Зеленского. Он принес присягу на тексте Библии и вступил в должность главы государства.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации