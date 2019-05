Зеленский назвал Крым и Донбасс украинскими территориями

Технологии

HBO начал показ заключительной серии «Игры престолов»

Американский телеканал HBO начал показ шестой серии восьмого сезона «Игры престолов», сообщает сайт телеканала. Сериал «Игра престолов» выходил на протяжении восьми лет и стал одним из самых дорогих и самых популярных телешоу современности.

В ходе опроса, проведенного исследовательским центром Workforce Institute at Kronos, 27,2 млн респондентов в США признались, что в день выхода заключительной серии будут работать менее продуктивно. Около 2,9 млн американцев планируют опоздать на работу в понедельник утром, а 3,4 млн будут в этот день работать удаленно, хотя обычно они этого не делают. 7,3 млн сотрудников признаются, что возьмут больничный или отгул.

В России заключительную серию сериала будут показывать 20 мая на футбольном стадионе «РЖД арена», сообщила ранее «Амедиатека». «РЖД арена» является домашним стадионом действующего чемпиона России по футболу «Локомотива», после модернизации 2017 г. стадион вмещает 27 000 зрителей. Помимо показа самой серии всех зрителей будет ждать развлекательная программа.

К дате выхода заключительной серии «Игры престолов» многие СМИ подготовили спецпроекты. Например, британская газета The Guardian вела онлайн-трансляцию событий заключительной серии сериала. Газета The New York Times подготовила специальный гид по «Игре престолов» с описанием и фотографиями ключевых сцен. А часть зрителей, недовольных тем, как разворачиваются события сериала, создала на Change.org петицию с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов». Они сетовали, что авторы телешоу Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс «доказали, что они прискорбно некомпетентны, когда у них нет исходного материала (т. е. книги), на который можно было бы опереться». На момент написания материала ее подписало более 1 млн человек.

Премьера первого сезона телесериала «Игра престолов» в США состоялась 17 апреля 2011 г. Показ финального сезона сериала начался 14 апреля 2019 г. Сериал в жанре фэнтези был основан на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. В июне 2014 г. канал HBO назвал «Игру престолов» самым успешным сериалом в своей истории: тогда каждую серию четвертого сезона сериала посмотрело 18,4 млн зрителей, что побило рекорд «Клана Сопрано». Средняя стоимость производства серии первого сезона составила $5 млн, к шестому сезону она выросла до $10 млн. Авторы сериала Бениофф и Уайсс за годы работы над проектом стали мультимиллионерами.

