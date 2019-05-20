Зеленский стал президентом Украины

Кадр из трансляции

В здании Верховной рады прошла церемония инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского. Он принес присягу на тексте Библии и вступил в должность главы государства.

В парламент Зеленский пришел пешком из расположенного рядом Мариинского парка. По пути он приветствовал сторонников, общался с ними и фотографировался. Церемония началась с перечисления иностранных гостей, среди которых отсутствовали представители России. Далее руководитель ЦИК зачитала результаты выборов, а председатель Конституционного суда подтвердила, что Зеленский может вступить в должность президента. Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу. После этого ему были переданы президентские регалии, в частности знак главы государства, гербовая печать и булава.

Вслед за этим Зеленский зачитал инаугурационную речь. «С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за ту Украину, которую мы оставим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития страны. Европейская страна начинается с каждого – да, мы избрали путь в Европу, но Европа не где-то там, Европа [указывает пальцем на голову] – вот здесь», – подчеркнул он. «У нас есть и общая боль, – продолжил Зеленский, – каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас, и каждый из нас – переселенец».

В зале находились предыдущие украинские президенты – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также председатель правительства Виктор Гройсман. Среди лидеров других стран присутствовали, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Литвы Даля Грибаускайте.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.